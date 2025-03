Az Orbán-kormányt mintának tekintő republikánus kormányzó kiterjesztené a gyerekmunkát Floridában

Florida;Egyesült Államok;gyerekmunka;Ron DeSantis;

2025-03-26 18:30:00 CET

Feloldhatják a gyermekmunkára vonatkozó korlátozást Floridában, hogy betöltsék azokat a - jellemzően nem éppen nagy megbecsüléssel járó - állásokat, amelyeket korábban esetenként okmányokkal nem rendelkező bevándorlók végeztek - számolt be a CNN.

Miután Florida a bevándorlásellenesség jegyében munkavállalók sorát utasítja ki az országból, az államban található cégek kétségbeesetten keresnek munkaerőt olyan állásokba, amelyek jellemzően alacsony fizetésűek és nemkívánatos munkakört tartalmaznak. Ezért Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó és csapta előállt a bomba ötlettel: kiterjesztik a gyermekmunkát.

Az amerikai szövetségi állam törvényhozása kedden már be is adta azt a javaslatot, amelynek értelmében fellazítanák a gyermekmunkára vonatkozó törvényt, így akár éjszakai műszakban - este 11 és reggel fél 7 között - is lehet majd dolgoztatni 14 éves gyereket. A floridai szenátus kereskedelmi és turisztikai bizottsága kedden öt szavazattal négy ellenében támogatta is a gyermekmunka-korlátozások lazítását. A javaslatot két másik bizottságnak kell még megtárgyalnia, mielőtt általános jelleggel döntenek róla a szenátus egészében. Ron DeSantis kormányzó támogatásáról biztosította a tervet, miközben Donald Trump bevándorlásellenes jelszavait mondta fel.

Ron DeSantis ismert arról, hogy nagy rajongója az Orbán-kormánynak: Rod Dreher orbánista és trumpista közíró például korábban úgy nyilatkozott róla, hogy Ron DeSantis lényegében orbáni politikát csinál Floridában, például a szülők oktatással kapcsolatos jogait védelmező floridai törvény nagyon hasonlít a magyar gyermekvédelminek nevezett melegellenes törvényre.