Jakab Péter: Van esély szövetségkötésre a DK-val

2025-03-27 13:45:00 CET

Múlt vasárnap a DK-s Varju László fölényesen megnyerte az újpesti időközi országgyűlési választást. Jakab Péter, az általa létrehozott Nép Pártján vezetője, a Jobbik volt elnöke is megjelent a győzelmet bejelentő sajtótájékoztatón, közösen fotózkodott DK-s politikusokkal. – Részt vettünk a kampányában, így értelemszerűen az eredményvárón is. Együtt örültünk a győzelemnek, ami megmutatja, hogy a Fideszt összefogással le lehet győzni – magyarázta Jakab Péter. Ennek jegyében támogatták az ellenzék jelöltjét, Varju Lászlót, ahogyan azt 2022-ben is tették.

Kérdés, milyen összefogásról lehet beszélni, ha a messze legnépszerűbb ellenzéki párt, a Tisza nem akar egyezkedni más pártokkal, Magyar Péter pártelnök pedig a „se Orbán, se Gyurcsány” jelszóval politizál. Jakab Péter szerint a jelenlegi választási rendszerben csak a legszélesebb körű ellenzéki összefogással lehet leváltani az Orbán-rendszert. A Nép Pártján ezért olyan választási együttműködésre törekszik, amely magában foglalja a Tiszát és a DK-t is. Hiszen – állította – a győzelemhez mindenkire szükség van, aki a Fidesszel szemben határozza meg magát. „Gyurcsány Ferencben látunk nyitottságot, Magyar Péterben egyelőre nem. Ettől függetlenül nem térünk le a helyes útról” – tette hozzá.

Rákérdeztünk a DK és a Nép Pártján közötti esetleges szövetségre, valamint arra is, Jakab Péter elképzelhetőnek tartja-e, hogy akár egyéniben, akár listán a DK színeiben, vagy a DK támogatásával induljon a 2026-os parlamenti választáson.

A következő országgyűlési választásig – állapította meg Jakab Péter – növelni kell az együttműködés mértékét.

„Ha önállóan indulnánk el, 1 százaléktól szép állami támogatást kapnánk, de a ránk adott szavazatok elvesznének. Lesznek pártok, amelyek a pénzt választják. Mi a kormányváltást” – közölte. Ha összefogásban indulnak, akkor a rájuk adott szavazatok nem vesznek el, hanem hozzáadódnak az ellenzéki táborhoz, és a „nap végén lehet, hogy ennyi fogja eldönteni a választást”.

A DK és a Nép Pártján – fogalmazott Jakab Péter – „érzi az ebből fakadó történelmi felelősséget”, így „van rá esély, hogy lesz közöttünk választási együttműködés”. Ma még erről nincs döntés, amennyiben lesz, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.