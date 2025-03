kormányinfó;

2025-03-27 11:02:00 CET

Arról, a parlamenti füstgyertyázás miatt lehet-e szigorítás, azt mondta, minden ilyen javaslatot át kell gondolni. Vannak olyan működési elvek, amelyeket 35 éven keresztül nem kellett megváltoztatni, de érti, hogy most felmerült ez az igény. Egy ellenzéki képviselőt is megilleti, hogy számon kérje az Orbán-kormányt, de az nem, hogy törvénysértésre alkalmas eszközöket vigyen be.