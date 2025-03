A levegő minőségére hivatkozva szerveznék ki az oktatást egy XVIII. kerületi általános iskolában, tiltakoznak a szülők

oktatás;XVIII. kerület;általános iskola;tankerület;

2025-03-27 14:48:00 CET

A tankerület szerint a XVIII. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola két termében rossz a levegő minősége, ezért elrendelte a bezárásukatt, így viszont helyhiányra hivatkozva „kiszerveznék” onnan a tanítást – írja a hvg.hu.

A portál szerint bár a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően még várni kellett volna az iskola tantestülete és az érintett szülők véleményére, a tankerület már arról tájékoztatta a leendő elsősök szüleit, hogy szeptembertől a Kapocstól gyalog több mint két és fél, autóval három és fél kilométerre lévő másik iskolában (Kandó Téri Általános Iskola) kezdik meg a tanulást a gyerekeik. Mindez pedig

erősen megnehezítené azoknak a családoknak a „logisztikáját”, akiknek a nagyobb gyerekei már a Kapocsba járnak, kizárná az elsősöket a Kapocs szabadidős programjaiból, illetve nehéz helyzetbe hozná a pedagógusokat is, akiknek szintén ingáznia kellene a két épület között.

Ráadásul – jegyzi meg a hvg.hu – erős a gyanú, hogy a tankerület ezzel az intézkedéssel együtt a két induló osztály egyikében meg akarja szüntetni a rendkívül népszerű két tannyelvű oktatást.

A szülők minden fórumon tiltakoznak a tankerület tervezett intézkedései ellen, levelet írtak a tankerületnek, megszerezték a kerületi önkormányzat támogatását is az ügyükhöz, továbbá múlt héten az iskola előtt is demonstráltak, ugyanis azt állítják, a levegőminőségre hivatkozó tankerületi indokok idejétmúltak. A cikk szerint

próbálták orvosolni a levegőminőségi problémákat, találtak vállalkozót, aki meg tudja oldani a megfelelő szellőzést, és ki is festették a termeket. Erre az iskolai alapítvány (azaz a szülők) másfél millió forintot különített el, és szerződésben vállalt ugyanennyit a tankerület is. Ám a termeket továbbra sem engedi használni a tankerület.

ezzel kapcsolatban Rábel Krisztina (a Karinthy Gimnáziumból a tanártiltakozások idején hat pedagógust kirúgó, most ennek perében hazugsággal megvádolt) tankerületvezető azt írta, hogy a szellőzőberendezést épp március 24-én vizsgálták, akkor próbaüzemben ment a gép. „A műszaki átadásról sem a kivitelező sem az iskola nem értesítette a Tankerületet, hivatalosan nincs még üzemben az eszköz.”

tavaly októberben volt – a szülők és a tantestület tudta nélkül – egy mikrobiológiai vizsgálat az egyik érintett alagsori teremben, ami azt mutatta ki, hogy a levegő minősége továbbra sem megfelelő. A szülők szerint a vizsgálat nem alkalmas tantermek minőségét mérni, hiszen műtők, élelmiszeripari cégek levegőjének vizsgálatára való. Ha mégis használható lenne, felmerülne, miért nem tájékoztatták a szülőket. Ez esetben ugyanis a tankerület tudtával egészségre veszélyes levegőjű terembe járnak lassan fél éve a gyerekek.

a tankerületi igazgató azonban közölte, „alagsori, 2,15 méter belmagasságú, pinceablakkal ellátott termeket kizárólag abban az esetben fogja a Tankerület tanteremnek alkalmasnak tekinteni, ha ezt a lezárult szakhatósági vizsgálat megerősíti.”

a szülők szerint volt március 19-én a volt egy újabb – tankerület által megrendelt – Nébih-vizsgálat a Kapocsban, amely megállapította, hogy a két korábban kifogásolt alagsori tanterem levegőminősége rendben van, megfelelő természetes fénnyel és levegővel való ellátása biztosított, penészesedés, dohosság, vizesedés nincs.

Rábel Krisztina ugyanakkor azt írta, hogy a szakhatóság most „csak szemrevételezte az iskola alagsori helyiségeit”, és tisztiorvos vizsgálatot rendelt el, ez azonban még nem történt meg.

A hvg.hu szerint az is kiderült, hogy nemcsak az elsős osztályokat akarják áthelyezni másik épületbe, hanem a két tannyelvű oktatást is meg kívánják szüntetni, minimum az egyik induló első osztályban. Erre az is utal, hogy az iskola nevét is úgy változtatná meg a tankerület, ami jelzi, hogy abban nem csak két tannyelvű, hanem normál tanrendű osztályokat is indítanának.

„Ez ellen is határozottan tiltakozunk, hiszen épp a kéttannyelvű tanterv miatt olyan népszerű az iskola. És felmerül a kérdés, mi köze a levegőminőségi problémáknak vagy akár a telephelyáthelyezésnek a kéttannyelvű oktatás megszüntetéséhez?”

– tette fel a kérdés az egyik szülő.

A portált a Külső-Pesti Tankerületi Központ arról tájékoztatta: az intézkedések oka az, hogy ők csak olyan helyiséget engedélyeznek használni tantermeknek, amelyek levegőminősége, fényviszonya, mérete megfelelő az egészséges és színvonalas oktatásra. Állításuk szerint a Kapocsban „éppen a keresettség okán tervezünk telephelybővítést, hogy a jelenleg is működő osztályok mellé tudjon további osztályokat is indítani az iskola”. „Célunk, hogy a tanulók és a szülők számára is megfelelő megoldást találjunk, hogy a gyermekek minél jobb körülmények között kezdjék a következő tanévet” – állt a tájékoztatásban. A tankerületi központ hangsúlyozta, a jelenleg iskolában tanuló diákok számára a telephelybővítés semmilyen változást nem eredményez, az csak a leendő elsősöket érinti. „Mivel a telephelyen a Kapocs iskola pedagógia programja szerint, a Kapocs iskola pedagógusai tanítanak, így az iskolára jellemző minőségi nevelés-oktatás biztosított.”

A szülők állítják, ők semmilyen tájékoztatást nem kaptak további kapocsos osztályok indításáról, idén is két osztály indítását engedélyezte a tankerület, és abból is csak az egyik két tannyelvű.

A hvg.hu úgy tudja, csütörtök délutánra berendelte a Kapocs nevelőtestületét Rábel Krisztina a tankerülethez.