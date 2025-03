A hét végén kezdik leölni a több ezer szarvasmarhát Levélen, még nem tudni, hova kerülnek a tetemek

levél;száj- és körömfájás;

2025-03-27 16:06:00 CET

Hétvégén kezdik el leölni a szarvasmarhákat Levélen, tíz napig is eltarthat az állomány megsemmisítése – nyilatkozta a Telexnek Kiss Béla a Győr-Moson-Sopron megyei település polgármestere, aki a teendőkről rendszeresen egyeztet az illetékes kormányhivatallal, és így tett csütörtökön is. Mint mondta, egyelőre ő sem tudja, hová viszik majd a leölt állatokat, ő maga abban bízik, akárcsak a felszámolt kisbajcsi telep esetében, itt is Bábolnára kerülnének az elpusztult marhák. A bábolnai önkormányzat a város Facebook-oldalán azt írta, hogy a mostani információik alapján az újabb fertőzési hullám kezelése a kisvárost nem érinti.

A cikk szerint Levélen, az érintett gócponton és környékén várhatóan le kell majd vágni a betegségre fogékony állatokat, amelyeket most írnak össze. Van köztük sertés is, az egyik háznál például öt süldőtől kell megválnia a gazdának. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a több hete tartó országos felderítésnek köszönhető a telep fertőzöttségére rendkívül korán, a betegség kezdeti stádiumában fény derült, ami a járványvédelem szempontjából kiemelten kedvező körülmény. Az állattartók a házi vágásokkal is elősegíthetik a járvány megfékezését.

Amint arról lapunk is beszámolt, Levélen egy tejelő szarvasmarha-állományban igazolta a ragadós száj- és körömfájás betegség jelenlétét a Nébih laboratóriuma. – A vírusürítés csökkentése érdekében a 3000 állatot számláló gazdaság vakcinázását a vármegyei kormányhivatal szakemberei haladéktalanul megkezdték, és napokon belül elindul a telep felszámolása is – írta szerdai közleményében a Nébih, jelezve, hogy az egy nappal korábban észlelt első fizikai tünetek után egy nappal Pásztor Szabolcs országos főállatorvos több azonnali intézkedésről is döntött.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a járványról azt mondta, hogy az állattartók 100 százalékos kártalanításra számíthatnak. Most folyik a károk összesítése, és ha az jelentős lenne, vis maior támogatás is kérhető az Európai Uniótól, de a kormány azt reméli, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe.