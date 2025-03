Száj- és körömfájás: Elásták az 1700 fertőzött marhát Bábolnánál

Bábolna;szarvasmarha;száj- és körömfájás;

2025-03-14 16:55:00 CET

A „ragadós száj- és körömfájásban elhullott állatok ártalmatlanítása befejeződött” – jelentette be pénteken a bábolnai önkormányzat a Facebook-oldalán. Azt írták, a fertőzött állomány ártalmatlanítását végző cég (ATEV) „szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a területet”.

Horváth Klára, Bábolna polgármestere nemrég videós tájékoztatójában azt nyilatkozta, hogy egy régebben már működő dögkutat reaktiváltak mintegy két hektáron. Hozzátette, mind az 1700 leölt marhát ide szállítják Kisbajcsról, és hét méter mélyen ássák el őket.

Mint megírtuk, gyorsan és sora reagálnak az országok miután a magyar állategészségügyi hatóság értesítette őket a Kisbajcson fellelt száj-és körömfájás fertőzésről. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint további értesítésig tilos szarvasmarha, juh, kecske, sertés, és egyéb párosujjú patások Magyarországról való kiszállítása.

Lengyelországban a főállatorvos megtiltotta számos, Magyarországról érkező termék, így például friss hús, darált hús, tejek bevitelét, és korlátozásokat vezetett be az Egyesült Királyság, Izrael, Mexikó és az Orosz Föderáció is. A Magyarországon 50 év után újra megjelenő fertőzés veszélyességét jelzi, hogy a Nébih azonnal „vészhelyzeti intézkedéseket” léptetett életbe, illetve a védekezési munkák közben hétfőn Orbán Viktor is Kisbajcsra érkezett, ahol jelezte, hogy a hatóságoknak mindenképpen meg kell fékezniük a járványt.