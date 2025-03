Késlekedik a brit eutanáziatörvény

Anglia;halasztás;eutanázia;

2025-03-28 13:59:00 CET

Múlt év november 29-én még világszerte "történelmi döntésnek" számított a westminsteri parlament alsóházának szavazása arról, hogy szigorú feltételek teljesülése esetén gyógyíthatatlan, legfeljebb hathónapos túlélési eséllyel rendelkező betegek számára törvényessé válhat a kegyes halálba segítés. A képviselők elé egyéni képviselői indítvány formájában került előterjesztés Kim Leadbeater, Batley és Spen települések munkáspárti képviselőjének nevéhez fűződött, aki azt igazán hosszú, alapos előkészítés után nyújtotta be. Az alsóház megosztottságát jelezte, hogy a törvény 330 igen és 275 nem szavazattal ment át. Mindez messze nem volt még a történet vége.

A legfrissebb fejlemény, hogy az elmúlt hónapok parlamenti bizottsági vitáinak tanulságait leszűrve maga Leadbeater javasolta, hogy a törvény bevezetését halasszák el 2029-ig.

Mint a képviselőnő szóvívője jelezte, ez ugyan csak a legvégső határidő, de az indítványok nyomán szükségessé vált változtatások miatt több időre van szükség. Csak egy példa: az igazságszolgáltatás jelezte, a bíróságoknak nincs kapacitásuk minden egyes kegyes halálba segítési kérelem megtárgyalására. Az orvosi szakma is megüzente, hogy az új feladat óriási nyomást helyezne a recsegő-ropogó egészségbiztosítóra.

Az eredetileg kitűzött kétéves határidő elhalasztása sokak szerint végzetes csapást mér a reformra, de legalábbis megkérdőjelezi a kegyes halál legalizálását. 2029. augusztus 15-e a következő parlamenti választás legkésőbbi időpontja, így egy új kormány megpecsételheti a törvény sorsát. Wes Streeting egészségügyi miniszter, a törvény egyik legfőbb ellenzője méltatta Kim Leadbeater kompromisszumkészségét, hiszen könnyen bedobhatta volna a törülközőt, ehelyett hajlandónak mutatkozik tovább finomítani, még megsérthetetlenebbé tenni a törvényt. A hatóságok túlterhelésének kifogásán kívül képviselők attól is tartottak, hogy a halálos betegséggel küzdőkön kívül tartós fogyatékkal élők is jelentkeznének az orvosi segítséggel elvégzett eutanáziára, így könnyítve hozzátartozóik helyzetén. A törvény kritikusai a The Telegraphnak nyilatkozva kijelentették, hogy a "késlekedés a javaslat működésképtelenségének bizonyítéka. Ha további négy évre van szükség a kidolgozására, biztosan tele van problémákkal". A The Times napilap arra emlékeztet, hogy más országok, köztük Spanyolország jóval gyorsabb idő alatt befejezték a törvénybe iktatás folyamatát.