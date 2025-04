Donald Trump korrigált, de nem tágít

Egyesült Államok;diplomácia;Dánia;Grönland;Donald Trump;grönlandi bázis;J.D. Vance;Mette Frederiksen;

2025-03-28 14:00:00 CET

Grönland és Dánia óvatos megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, hogy JD Vance amerikai alelnök és felesége megváltoztatta grönlandi látogatásának útitervét. Az alelnöki házaspár az új felállás szerint az amerikai űrerők Grönland északnyugati partjainál lévő pituffiki támaszpontját keresi fel pénteken, a second lady Usha Vance eredetileg háromnapos útja helyett.

Januári, második hivatalba lépése után Donald Trump elnök - Európa nagy részét felbosszantva - felmelegítette azt a tervét, hogy az Egyesült Államok számára „így vagy úgy” megszerezi az ellenőrzést a szövetséges Dániához tartozó, önigazgatású terület felett. A Föld legnagyobb szigete, amellett hogy ásványkincsekben gazdag, az Északi-sarkvidék és Észak-Amerika észak-atlanti megközelítésének tengeri kapujaként stratégiai jelentőséggel bír, miután Kína és Oroszország is igyekszik hozzáférni a sarkvidék vízi útvonalaihoz és természeti erőforrásaihoz.

Trump egy szerdai tévéinterjúban megismételte, hogy el akarja érni Grönland amerikai ellenőrzését. A kérdésre, hogy a helyiek „lelkesednek-e” azért, hogy amerikai állampolgárok legyenek, Trump az AP hírügynökség tudósítása szerint azt felelte, nem tudja, „de azt hiszem, meg kell tennünk, és meg kell győznünk őket”.

A döntés, hogy JD Vance csak a pituffiki amerikai bázist keresi fel, megóvta Washingtont attól, hogy egy hívatlan delegáció másik országba küldésével diplomáciai tabut sértsen. Emellett csökkenti annak az esélyét, hogy Vance-éknek szembesülniük kelljen a Trump-kormány nyomulása miatt feldühödött helyi lakosokkal. A Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter szerdán üdvözölte a döntést, miután előző nap Mette Frederiksen dán és Múte Egede leköszönő grönlandi miniszterelnök is élesen bírálta a grönlandi koalíciós tárgyalások idejére időzített látogatás eredeti tervét. Eszerint Usha Vance helyi hagyományokkal ismerkedő programjához, amolyan mellékesen, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Chris Wright energiaügyi miniszter is csatlakozott volna.

JD Vance kedden egy videóüzenetben jelentette be, hogy ő is csatlakozik felesége útjához. Ebben megismételte, hogy „sok ország fenyegeti” az USA számára fontos szigetet. „Trump elnök nevében szólva, új lendületet szeretnénk adni a grönlandiak biztonságának, mert úgy gondoljuk, hogy ez fontos az egész világ biztonságának védelme szempontjából” – hangoztatta. Azt is állította, hogy az amerikai és a dán vezetők „túl sokáig nem törődtek Grönlanddal”, és „úgy gondoljuk, hogy más irányba tudjuk terelni a dolgokat”.