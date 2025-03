Kúria;törvénymódosítás;időközi választás;Varju László;

2025-03-28 06:00:00 CET

Varju László történetét szinte mindenki ismeri. A DK parlamenti képviselőjét tavaly decemberben – hatéves eljárás után – a Kúria jogerősen 900 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása miatt. A garázdaságot és a testi sértést a közmédia Kunigunda utcai épületében követte el 2018-ban – sokak retinájába beleégett az erről szóló felvétel –, amikor a hátán térdelő biztonsági őrökkel „dulakodott”. A választási rend megzavarásában pedig azért bűnös a bíróság szerint, mert a 2018-as választás előtt egy független jelöltet visszalépésre akart rávenni, anyagi juttatást ígérve cserébe.

A bírósági ítéleteket lehet ugyan vitatni, ám természetesen végre kell hajtani őket. Így tett Varju is, aki nem várta meg, hogy a parlament megfossza mandátumától, hanem maga mondott le a képviselőségről. A törvény szerint ugyanis ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselőnek, akit képviselői megbízatása alatt bűntett miatt jogerősen elítéltek. Igen ám, de a bíróság olyan súlyúnak ítélte Varju tetteit, hogy a közügyektől nem tiltotta el. A DK-s politikus így elindulhatott a meg­üresedett újpesti mandátumára kiírt időközi választáson, amit most vasárnap 50 százalék feletti eredménnyel meg is nyert, így újra parlamenti képviselő lesz.

Ám hiába támogatta a szavazók döntő többsége, Varju győzelme kiverte a biztosítékot a választópolgárokra előszeretettel hivatkozó Fidesznél. Maga a főnök, Orbán Viktor adta meg a jelet hétfőn a parlamentben, amikor faramucinak nevezte a jogi helyzetet, hozzátéve: „érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ezt a jövőben így akarjuk-e folytatni vagy kitalálunk valami jogi megoldást”. Azóta a fideszes propagandában sorra jelennek meg cikkek, amelyek tudni vélik, törvénymódosítással akadályozzák meg, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő.

Gondoljunk bármit is Varju tetteiről és a bírósági ítéletről, mindezt annak ellenére tenné a kormány, hogy a mandátumát teljesen jogszerűen nyerte el. Hát, ez tényleg faramuci.