Holland parlamenti delegáció érkezett, vizsgálja a magyar jogállamiságot is

2025-03-27 21:56:00 CET

Munkalátogatásra érkeztek Magyarországra a holland parlament európai ügyek bizottságának képviselői. A holland parlament honlapján is bejelentett látogatás kétnapos, péntek estig tart; a delegációt a parlamentben Tessely Zoltán az Országgyűlés azonos nevű bizottságának fideszes elnöke és Dudás Róbert, a bizottság jobbikos alelnöke fogadta – írja a hvg.hu. Emlékeztettek, az idelátogató képviselők a héten Bóka Jánosnak, az európai uniós ügyekért felelős miniszternek levelet is írtak, arra kérve a magyar kormányt, vonják vissza a gyülekezési törvény módosítását. Abban elítélték az LMBTQI+ közösség jogait érintő fejleményeket. A jogszabály ugyanis szerintük nem csak az alapvető emberi jogokat és szabadságjogokat sérti, hanem aláássa az Európai Unió alapvető értékeit is.

A két bizottság nagy találkozásáról a magyar testület fideszes elnöke posztolt is: „Az eszmecserén átbeszéltük az ukrajnai háborúval kapcsolatos aktuális témákat, legfőképpen a békekötésre irányuló kezdeményezéseket, az Európai Unió védelmének megerősítéséről szóló Rearm Europe tervet és az ezzel összefüggésben elfogadott országgyűlési politikai nyilatkozatot. Szó volt a migrációs paktum kezeléséről, a gyülekezési jogra vonatkozó hazai szabályozásról, az Európai Unió bővítéséről, valamint a 7-es cikk szerinti Magyarországgal szembeni eljárásról és a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekről.”

Mint kiderült, a momentumos Cseh Katalinnal is összefutottak a holland politikusok, de ahogy írja, nem azért mintha meghívták volna, sőt Tessely Zoltán még csak nem is tájékoztatta őt az eseményről, pedig a volt EP-képviselő, aki Fekete-Győr András helyét vette át a parlamentben, maga is tagja a bizottságnak. – Mindössze a véletlennek és a nemzetközi kapcsolataimnak köszönhető, hogy a holland politikusok meghallgathatták más ellenzéki képviselők véleményét is – tette hozzá Cseh Katalin, aki DK-s képviselőtársával, Arató Gergellyel beszélt a delegációval, ahogy írta, az igazságról. A hvg.hu megemlíti azt is, hogy csütörtökön 22 magyarországi nagykövetség adott ki közös nyilatkozatot a békés gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságáról. Ebben mind aggodalmukat fejezték ki a március 18-án elfogadott törvénymódosítás miatt.