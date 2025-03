Összeigazítják az orvosi és a patikai ügyeleteket

egészségügy;gyógyszertár;gyógyszerek;alapellátás;Magyar Gyógyszerészi Kamara;Takács Péter;ügyeleti rendszer;

2025-03-27 20:36:00 CET

A tervei szerint az alapellátáséhoz igazítanák a patikák ügyeleteit is, emellett felülvizsgálják a nagyértékű gyógyszerek támogatását. Bejelentette, hogy a belügyminiszter javaslatára a gyógyszerészekkel kapcsolatos jogalkotás és stratégia megalkotására létrehoztak egy külön munkacsoportot, amit Bidló Judit helyettes államtitkár, Hankó Zoltánnal a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökével közösen vezet.

A fórumon az államtitkár azt is jelezte, hogy a kiváltott gyógyszerek személyre szabott adagolására is lehetőséget kaphatnak a patikusok. Várhatóan azoknak a betegeknek, akiknek gondot jelent, hogy a reggeli, déli, illetve esti gyógyszereiket milyen adagban és hogyan vegyék be,

a gyógyszerész egy előre összeállított tárolódobozban kiadhatja.

Takács Péter szerint a gyógyszertári ügyeleti rendszer megérett a reformra, ennek részeként már el is kezdődött az alapellátási ügyelettel való összehangolása. Adataik szerint az országban mintegy 23 olyan hely van, ahol az alapellátási ügyelet mellett nincs ügyeletes gyógyszertár és további 60 patika pedig úgy biztosítja az ügyeleti ellátást, hogy elvétve eshet be oda valaki gyógyszerért.

Évente 7,3 millió páciens vált ki támogatott gyógyszert. Az államtitkár megjegyezte:

céljuk, hogy a rendszeresen gyógyszert szedő, krónikus betegséggel élőknek a gyógyszerkiadásaik csökkenjenek.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy exponenciális növekedés van mind a patikai vényes forgalomban, mind pedig a nagy értékű gyógyszereknél. Ezért a tárca által létrehozott bizottság felülvizsgálta a nagy értékű gyógyszerek befogadását és támogatását. Négy csoportra osztották az új és drága terápiákat.

Voltak olyan gyógyszerek, amik nem sokkal drágábbak, viszont hatékonyabbak, mint a tb-által már támogatott hasonló készítmények. A második csoportba azok kerültek, amelyek bár sokkal drágábbak, de hatékonyságban tudtak olyat, hogy mégis megéri azokat befogadni. A harmadik csoportban olyan medicinák tartoztak, amelyekről még kevés klinikai és gazdasági adat van, ezeket egyelőre egyedi méltányosság keretében biztosítják a betegeknek. Azokat a gyógyszereket, amik nem voltak jobbak, csak jelentősen drágábbak, mint a hasonló támogatott készítmények, már egyedi méltányosság keretében sem biztosítják. Takács Péter szerint az utóbbiak esetében a józan paraszti ész logikáját próbálták követni. Hozzátette: az első két csoportba tartozó gyógyszerek közül tavaly nagyon sokat befogadtak a támogatási rendszerbe.

Ismét ígérte azt is, hogy bővítik a háziorvosok kompetenciáját. Ha ezt sikerül „megugranunk” – mondta -