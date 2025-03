Lázár János; NER;

2025-03-29 06:00:00 CET

Eredetileg a poloskákokról akartam írni. Igen, poloskákokról, mert, ha a poloskák egyes szám, ahogy ezt a komplett kormányzat, a Fidesz holdudvarral együtt bizonyítani akarja, mármint, hogy Orbán Viktor egyes számban használta, Magyar Péterre kihegyezve, akkor kell lennie többesszámnak is. És így már igaz, én is hallottam: a miniszterelnök nem poloskákokról beszélt.

Aztán elvetettem az ötletet, mert jöttek a zebrák, tudják a hatvanpusztaiak, és a vicceskedvű kormányfő a maga ötletével, hogy örökbefogad egy zebrát. Egy állatkertit, aztán meg egy közútit, amelyet, amelyeket (már megint ez a többesszám) Győzike nagylelkű felajánlásának köszönhetően Győzikének fog nevezni. Meg hát jött a Válvölgyi Vadásztársaság is, amely – némi késéssel, úgy négy hónapnyival – közölte, hogy a zebrák valójában beteg zebrák, és gyógyulni mentek a majorság terültére. Mondjuk fogalmam sem volt arról, hogy ez a Vadásztársaság épp ott működtet állat-, vagy zebrakórházat, ahová ember nem teheti be a lábát, de fogadjuk el hogy így van. Igaz, hogy a Gulyáságyú média már novemberben bemutatta ezeket az ott legelésző zebrákat, egész jó állapotúnak tűntek, és akkor még a vadászok hallgattak, de mostanra eszükbe jutott, hogy ők használják bérlegelőként az uradalmat.

Aztán ezt zebra-fonalat is elvetettem, mert most jöttek a kullancsok. Tiszta Állatfarmmá vált ez az ország gondoltam Orwellre, már diktatúrának látva az országot, de Magyar Bálint figyelmeztetett egy beszélgetésben, hogy ne használjam ezt a kifejezést, mert még nem tartunk ott; az evolúció elhozhatja azt is. Jó, hát nem használom, amúgy sem az állatok diktatúrája ez, ahogy ez Orwellnél van, inkább mi magunk vagyunk az állatok, írnám, de ez biztosan túlzás. Most még. De azért ezek a kullancs mégiscsak új állat a farmon, ráadásul egy Fidesz potentátként újra rehabilitált miniszter, Lázár János beszélt róla. Mégpedig úgy, hogy ezeket a kullancsokat kifejezetten fideszesként említette. Először hallottam egy NER-es szereplőtől NER-esnek nevezni a hatalom aktorait, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább róla, róluk írok. Mert hát ő is ennek a farmnak a részese, a maga kastélyával, meg az odavezető úttal, no meg persze a zebrákkal, együtt, bár ebbe a képbe egyáltalán nem illenek a poloskák.

Az azonban mégiscsak meglepő, és megfejtendő, miért is indított Lázár frontális támadást a sajátjai ellen.

Merthogy, mint utaltam rá, ki is mondja: meg kell szabadulni azoktól a NER-esektől, akik kullancsként tapadtak rájuk. Azoktól, akik az elmúlt tizenöt évben meggazdagodtak. És, mondja Lázár, neki teljesen elege van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból, amit néhány ember csinál ebben az országban. Azt is hozzáteszi a miniszter, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba, mert ezzel szégyent hoznak a Fideszre. Hogy ez miért pont most jutott eszébe Lázárnak – ahogy említi tizenöt év után – és hogy ez a pár ember mekkora halmazt jelent, nem derül ki a szövegből. Hogy ez Orbán ellen megy, mint sokan gondolják, vagy csak a Matolcsy ügyre reflektál, egyelőre nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy ebben a rendszerben nem őket, hanem a poloskákat tapossák el. Mert hát ez az állatfarm így működik.