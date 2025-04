Elsüllyedt a Sindbad

tengeralattjáró;elsüllyedt;Hurghada;

2025-03-28 17:45:00 CET

A hatóságok kihalgatták a Sindbad tengeralattjáró legénységét, amely csütörtökön délelőtt süllyedt el az egyiptomi Hurgahada üdülőhelytől egy kilométerre 45 utassal és öttagú legénységgel fedélzetén. Hatan meghaltak, a kilencen megsebesültek, a legénység megmenekült, őket kihallgatták. A turisták oroszok, norvégok és svédek voltak, a kilenc áldozat közül hat orosz volt, köztük - az orosz média szerint - két gyerek, a sebesültek közül négynek az állapota kritikus. Két orvos házaspár is meghalt, az ő gyerekeik kórházban vannak.

A Sindbad már évek óta működött turistahajóként, az Orosz Utazásszervezők Szövetségének Telegram-posztja szerint nekiütközött egy korallzátonynak, majd elvesztette a belső levegőnyomást húsz méter mélyen. Valószínűleg a zsilipajtók nyitva maradtak, állította egy sokkot kapott túlélő.

Hurghadát tengerpartja és a korallok miatt látogatják a turisták. A Sindbad tengeralattjárók honlapja szerint csak 14 valódi olyan tengeralattjáró van a világon, amely szabadidős tevékenységeket szolgál, ebből kettő Hurghadában. 25 méter mélyre képesek merülni 44 utassal, akik hatalmas kerek ablakokon nézhetik a tengeralatti élővilágot. Három óráig képesek a víz alatt lenni, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Amr Hanafy, a Vörös Tenger kormányzója szerint a hajónak rendben voltak az engélyei, a legénység is rendelkezett a megfelelő bizonyítványokkal. “A tegeralattjáró jól karban volt tartva, úgy nézett ki, mint a reklámfotókon. Frissen volt festve, naprakész felszereléssel, angolul jól beszélő legénységgel, köztük két búvárral” - mondta egy brit turista a BBC-nek, aki februárban merült vele. Hozzátette, az utasoknak több nyelven meg kellett hallgatniuk a biztonsági instrukciókat, de életmentő mellényeket nem kaptak. Negyven percig voltak lenn, a tengeralattjáró stabilan haladt, nem volt félelemérzete. Ugyanakkor a Tripadvisoron egy másik turista azt állította októberben, hogy a Sindbád gyakran érintette a tengerfeneket, ami nem tett jót az ottani élővilágnak, a közérzetének és végső soron a hajónak sem.

Ez már a második ilyen baleset Egyiptomban. Tavaly novemberben is elsüllyedt egy turistahajó több, mint negyven emberrel, 11-ről azóta sem tudni semmit, minden bizonnyal meghaltak. Most sem lehet még tudni, mi történt pontosan, de az esetek komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a helyi hatóságok milyen biztonsági intézkedéseket követelnek meg, és azokat hogyan tartatják be.

A Sindbad már évek óta működött turistahajóként, az Orosz Utazásszervezők Szövetségének Telegram-posztja szerint nekiütközött egy korallzátonynak, majd elvesztette a belső levegőnyomást húsz méter mélyen. Valószínűleg a zsilipajtók nyitva maradtak, állította egy sokkot kapott túlélő.

Hurghadát tengerpartja és a korallok miatt látogatják a turisták. A Sindbad tengeralattjárók honlapja szerint csak 14 valódi olyan tengeralattjáró van a világon, amely szabadidős tevékenységeket szolgál, ebből kettő Hurghadában. 25 méter mélyre képesek merülni 44 utassal, akik hatalmas kerek ablakokon nézhetik a tengeralatti élővilágot. Három óráig képesek a víz alatt lenni, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Amr Hanafy, a Vörös Tenger kormányzója szerint a hajónak rendben voltak az engélyei, a legénység is rendelkezett a megfelelő bizonyítványokkal. “A tegeralattjáró jól karban volt tartva, úgy nézett ki, mint a reklámfotókon. Frissen volt festve, naprakész felszereléssel, angolul jól beszélő legénységgel, köztük két búvárral” - mondta egy brit turista a BBC-nek, aki februárban merült vele. Hozzátette, az utasoknak több nyelven meg kellett hallgatniuk a biztonsági instrukciókat, de életmentő mellényeket nem kaptak. Negyven percig voltak lenn, a tengeralattjáró stabilan haladt, nem volt félelemérzete. Ugyanakkor a Tripadvisoron egy másik turista azt állította októberben, hogy a Sindbád gyakran érintette a tengerfeneket, ami nem tett jót az ottani élővilágnak, a közérzetének és végső soron a hajónak sem.

Ez már a második ilyen baleset Egyiptomban. Tavaly novemberben is elsüllyedt egy turistahajó több, mint negyven emberrel, 11-ről azóta sem tudni semmit, minden bizonnyal meghaltak. Most sem lehet még tudni, mi történt pontosan, de az esetek komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a helyi hatóságok milyen biztonsági intézkedéseket követelnek meg, és azokat hogyan tartatják be.