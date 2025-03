Eddig több mint 150 halottról tudnak a hatalmas mianmari és a thaiföldi földrengés után, magyar érintettről nem tudni

földrengés;halálos áldozatok;Thaiföld;Mianmar;

2025-03-28 17:25:00 CET

Hatalmas, a Richter-skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés rázta meg pénteken Mianmart és a szomszéd Thaiföldet. Mianmarban legkevesebb 144, Thaiföldön legkevesebb 8 ember vesztette életét – jelentette az AP hírügynökség.

A két délkelet-ázsiai országban pusztító földrengés epicentruma Mianmar második legnagyobb városa, Mandalaj közelében volt déltájban. Az elsőt egy 6,4-es erősségű utórengés követte. Mianmarban a 144 halott mellett legkevesebb 732 sebesült van, de a számok várhatóan tovább fognak emelkedni, mivel sok ember még a romok alatt lehet.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a katonai diktatúra alatt sínylődő Mianmar amúgy is a világ legszegényebb országainak az egyike. Az AP szerint még az sem egészen világos, hogy a mentők egyáltalán ki tudnak-e vonulni a katasztrófa sújtotta célpontokhoz a megfelelő létszámban. Min Aung Hlaing tábornok, a junta vezetője a mianmari fővárosban, Najpjidóban 96, Szikajnban 18, Csauszhéban pedig 30 halottról számolt be. Mandalajban több lakóépület, kórház, kormányzati és iskolaépület szenvedett különböző fokú károkat, egy kolostor is összedőlt, átszakadt egy gát, és részlegesen beomlott az a híd is, amelyik Mandalajt köti össze Mianmar legnagyobb városával, Jangonnal. A törmelék alatt rekedtek száma egyelőre nem ismert. A mianmari junta nemzetközi segítséget kért, valamint vér- és egészségügyi eszközök adományozására szólította fel az ország lakóit.

Mianmarban a hadsereg 2021 februárjában döntötte meg a Nobel-békedíjas Aun Szan Szu Csí vezette kormányt. Azóta a délkleet-ázisi országháborúban polgárháború dúl a katonai rezsim egységei és a különféle demokráciapárti milíciák között.

Thaiföld 17 milliós fővárosában, Bangkokban egy épülő 33 emeletes toronyház omlott össze a földrengés következtében, Csadcsart Szittipunt bangkoki kormányzó szerint legkevesebb 3 ember meghalt, 81 embert keresnek. Két építőmunkást a lezuhanó törmelékek zúztak halálra, a környék a történteket követően pánikban tört ki.

Minden regisztrált magyar jól van

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar érintettje a thaiföldi földrengésnek – nyilatkozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője az MTI-nek pénteken.

Paczolay Máté hozzátette, a térségből összesen 240 magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre, akiket sorra megkerestek telefonon, vagy elektronikus úton és az eddigi visszajelzések alapján valamennyien jól vannak. A konzuli szolgálatot emellett két Thaiföldön tartózkodó magyar állampolgár kereste fel, ők szintén jól vannak és telefonon keresztül kaptak segítséget. „ A bangkoki képviseletünk munkatársainak biztonsági okokból el kell hagyniuk a nagykövetség épületét, azonban a magyar nagykövetség továbbra is folyamatosan elérhető +66631911234-es ügyeleti telefonszámon keresztül és kész segítséget nyújtani minden magyar állampolgárnak a térségben” – tette hozzá a külügyi szóvivő.