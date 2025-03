Hat bíboros, köztük Erdő Péter ellen követel eljárást egy nemzetközi áldozatvédő szervezet

katolikus egyház;Erdő Péter;Vatikán;szexuális visszaélés;

2025-03-28 19:32:00 CET

Hat bíboros ellen kezdeményez eljárást a SNAP nevű, magát, áldozatvédő szervezetként azonosító csoport. A megvádolt személyek között van Erdő Péter magyar bíboros is, akit egyébként hosszú ideje esélyesnek tartanak a pápai trónusra is.

A SNAP a Survivors Network of those Abused by Priests rövidítése, azaz papok által zaklatott személyek hálózatát jelenti. Öndefiníciójuk szerint olyan emberek alkotják a csoportot, akiket korábban valamely egyházi személy, pap, apáca, vagy rabbi abuzált szexuálisan. Traumafeldolgozó alkalmakat és személyes tanácsadást szerveznek, továbbá állami és egyházi szerveknél lobbiznak az áldozatok hatékonyabb védelméért és az elkövetők szigorúbb büntetéséért. A 444 felidézi, hogy az 1988-ban alapított SNAP viszonya a katolikus egyházzal elég feszült, előfordult, hogy a szervezet emberiesség elleni bűncselekmények miatt a hágai nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) íróság elé akarta idézni XVI. Benedek pápát, amit a legtöbb katolikus természetesen kikért magának. Az ICC elutasította a szervezet követelését.

A szervezet viszonya Ferenc pápához elég változó, a 444 szerint hol kritikusan, hol hálásan viszonyultak a jelenlegi katolikus egyházfő intézkedéseihez. A mostani beadványuk azonban arról szól, hogy mivel Ferenc pápa köztudomásúlag nincs jó állapotban - bár kétoldali tüdőgyulladásából jelen állás szerint úgy tűnik, szerencsésen felépült - elképzelhető, hogy a nem túl távoli jövőben pápaválasztást kell tartani, és egy esetleges konklávéra készülve nyújtottak be panaszt hat olyan bíboros ellen, akiknek szerintük semmiképp nem kellene pápának lennie. A hat bíboros közül érdemi esélye kettőnek van a pápaságra, az egyikük Luis Antonio Tagle fülöp-szigeteki bíboros, a másikuk pedig Erdő Péter.

A szervezet Pietro Parolin bíborosnak, a Vatikán külügyi vezetőjének adta át követelését. Ebben a többi közt azzal vádolják a hat megnevezett magas rangú egyházi személyt, hogy közreműködtek a római katolikus egyházban történt egyes szexuális visszaélések eltussolásában. Azonnali vizsgálatot, átláthatóságot és ha indokolt, a nevezett bíborosok hivatalból való eltávolítását követelték.

A listán Erdő Péter és Luis Antonio Tagle mellett Kevin Farrell ír, Victor Manuel Fernandez argentin, Mario Grech máltai és az amerikai Robert Francis Prevost szerepelnek. Erdő Péter esetében Pető Attila ügyére hivatkoznak, és arra, hogy a Petőt annak idején molesztáló pap alapos vizsgálat híján még sokáig a helyén maradhatott, mielőtt menesztették. A SNAP szerint „Erdő magatartása minden bizonnyal ártott a kiszolgáltatottaknak és botrányt okozott”, és ezzel az egyházi törvénykönyv 1378. kánonja szerint minősülő vétséget követett el.

A 444 megkereste az ügyben Pető Attilát, aki sérelmezte, hogy a SNAP vele nem egyeztetett a követelés benyújtása előtt. Ettől függetlenül abban bízik, hogy „a Szentszék alapos mérlegelés alá vonja a beadványt és körültekintően jár el. Az esetem valóban megtörtént, és az elmúlt évek során többször is próbáltam párbeszédet kezdeményezni az illetékes egyházi szereplőkkel sikertelenül.” Azóta egyébként Pető Attila egy egyházi és világi személyek együttműködésében tevékenykedő szervezetnél, a Gyerekasztal Munkacsoportnál dolgozik.

Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője a Telexnek nyilatkozott a SNAP beadványáról. „Döbbenten értesültünk a sajtóból a SNAP bejelentéséről, hiszen hogyan tussolhatta el a főegyházmegye ezt az ügyet, hogyha 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés megérkezése után villámgyors döntés született?” – tette fel a kérdést. Elmondása szerint a főegyházmegye többeket meghallgatott, majd körlevelet küldött ki arról, hogy felmentik az érintett papot a lelkészi megbízások alól. Ennek ellenére a papot csak évekkel később, további áldozatok jelentkezése után, 2016 végén tiltották el a hivatásától. Zsuffa Tünde ugyanakkor elmondta, hogy az ügyről a főegyházmegye tett bejelentést a rendőrségen annak idején.