„Mindannyiotokat fel kell akasztani!” – Ismét megtámadták a Tisza Párt aktivistáit

agresszió;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-29 19:03:00 CET

„Elég volt! Az országot vezető bűnözők polgárháborúba akarják taszítani az országot. Ma már nemcsak rugdosták, hanem akasztással is fenyegették a Tisza önkénteseit Budapesten – gyerekek előtt” – közölte az ellenzéki párt elnöke egy szombati Facebook-posztban.

Magyar Péter egy olyan videót osztott meg, amely – bár a helyszínt nem jelölte meg – vélhetően Budapest XI. kerületében, a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában készült. A felvételen egy magából kikelt férfi trágár szavakkal és akasztással fenyegette meg az ellenzéki párt aktivistáit.

„Orbán Viktor elnök úr! Sulyok Tamás köztársasági elnök úr! Elég volt! Követelem, hogy haladéktalanul szólaljanak meg az országban uralkodó agresszióval szemben” – fogalmazott Magyar Péter. „Felszólítom önöket, hogy határolódjanak el az ilyen cselekedetektől, és hívják fel szavazóik figyelmét, hogy hagyjanak fel a megfélemlítéssel és az erőszakkal. Köztársasági elnök úr, Ön azért töltheti be jelenlegi pozícióját, mert elődje morálisan megbukott. Ha most sem szólal meg, és nem szólít fel a békére – ha a miniszterelnökkel együtt nem hívják vissza az utcákról az agresszív »harcosaikat« –, akkor Önök is hasonló sorsra jutnak, mint Novák Katalin, a volt köztársasági elnök: végleg megbuknak” – zárta sorait az ellenzéki politikus.