Meghackelni a NER-beszédet

Egy hangosan kimondott elkúrtukra vagy egy nyilvános, a sajtóban is idézett gecizésre lassan már a szemünk se rebben. A magyar közbeszéd gyűlölettől fröcsög és harci rigmusoktól hangos, ez nemcsak tükrözi, meg is teremti a társadalom zaklatott mentális állapotát. Minden, ami eddig „magyar” volt, most már „nemzeti”, és a feudalizmus áporodott, archaikus kifejezései is rendre előkerülnek a NER-beszédben. Ki és hogyan hozhat ebben változást?