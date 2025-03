Rogán Antal: Nagy bátorság egy kismamát ócsárolni! Mi lesz a következő: babakocsik és babaruhák?

luxus;Rogán Antal;Hadházy Ákos;

2025-03-31 14:15:00 CEST

„Hadházy Ákos képviselő úrnak az Országház kis híján felgyújtása és a hidak lezárása nem hozott elég figyelmet” – közölte a Telex érdeklődésére a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Rogán Antalt azt követően kereste meg a portál – miután mi is hírt adtunk róla –, hogy az ellenzéki politikus egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben a tárcavezető feleségének életvitelét mutatta be. „Az összes fotó közül talán az egyik táska durva. Ez egy Hermés táska ami krokodil bőrből van és gyémántok vannak rajta” – hívta fel a figyelmet. A francia divatház limitált kiadású darabja gyémántok nélkül is több mint 30 millió forintba kerül.

A miniszter azt hangsúlyozta, tudja, hogy Hadházy Ákost mindez nem érdekli, de felesége két hónapja szülte meg közös kislányukat. „Alig ért véget a gyermekágyi időszak: én a munkámmal, a feleségem pedig csak a kislányunkkal foglalkozik. Nagy bátorság egy kismamát ócsárolni! Mi lesz a következő: babakocsik és babaruhák?” – tette fel a kérdést Rogán Antal.

„Nem vall valami nagy bátorságra egy csecsemő kiságya mögé bújni a kellemetlen kérdések elől. A kislányának jó egészséget kívánok, tisztában vagyok azzal, hogy egyetlen gyermek sem felelős a szülei bűneiért. Legfeljebb egész életében szégyellheti azokat” - reagált a miniszter szavaira Hadházy Ákos. Hozzátette, hogy az időzítésnek semmi köze nem volt a családi eseményhez, sokkal inkább ahhoz, hogy Lázár János bejelentette, véget kell vetni a NER-kullancsok luxizásainak. Egyben megjegyezte, hogy babakocsikat és babaruhákat nem fog mutogatni, bár nincs kétsége afelől, hogy azokon is lenne mit nézni.