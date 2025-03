Lázár János kullancsozó beszédét fizetett hirdetésben nyomja a parlamenti Fidesz-frakció

Lázár János;Fidesz-frakció;kullancsok;

2025-03-30 21:38:00 CEST

Fizetett Facebook-hirdetésben népszerűsíti a Fidesz-frakció Lázár János építési és közlekedési miniszter Kisvárdán elmondott beszédének azt a részletét, amikor a tárcavezető NER-es kullancsokról beszél - vette észre a 24.hu.

Lázár János a Lázárinfó nevű országjáró körútjának kisvárdai állomásán úgy fogalmazott: – Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani. Azt is mondta: – Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. Igaz, e szavak némiképp furán csengtek attól a Lázár Jánostól, aki maga is kvázi ingatlanmágnásnak számít (a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint némi honfoglalózás nyomán már egész pontosan 46 ingatlana van valamiléyen formában), és aki egykor arról is beszélt már, hogy„akinek nincs semmije, az annyit is ér.

Az mindenesetre egy ideig nem volt egyértelmű, hogy a kisvárdai beszéde elszólás volt-e, esetleg egy fideszes belharc része, vagy előre tervezett szöveg. A Fidesz-frakció hirdetése alapján most úgy tűnik, hogy az utóbbi. Hogy mi lehet ennek a motivációja, azt azonban csak sejteni lehet: mint ismert, Orbán Viktor 2025. március 15-i beszédében gyakorlatilag poloskának nevezte a politikai ellenfeleit. Mivel a beszéd ráégett a miniszterelnökre, Lázár János kullancsozó beszéde kapóra jöhetett abból a szempontból, hogy jelezzék, a NER kegyeltjeire is tudnak kemény szavakat használni.