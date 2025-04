Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

A 2000-es évek kamaszainak ízlését, világlátását és későbbi mémkultúráját is meghatározta a Mark Waters rendezte Bajos csajok (Mean Girls), amelyben négy tinilány életre-halálra – már amennyire a gimnáziumi intrikák annak számítanak – zajló cselszövéseit követhetjük nyomon, A történet még szájfényes tubusban annyi, hogy a méhkirálynő Regina George hatalmára az iskolába érkező új lány jelent kihívást, ebből aztán mindenféle humoros kalamitások származnak. A film sokat idézett mondata a „You can’t sit with us”, ami szó szerint annyit jelent, hogy nem ülhetsz velünk egy asztalnál az iskolai menzán, mert nem vagy elég menő csaj. Sorsok, életek, öribariságok hullanak a pink-punki púderporba a film végére.

Donald Trump vasárnap azt nyilatkozta az NBC News-nak, hogy nagyon-nagyon dühös Vlagyimir Putyin orosz elnökre, amiért az nem tartja Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt legitim tárgyalópartnernek a béketárgyalások megkezdéséhez, utalva az államfő tavaly májusban lejárt elnöki mandátumára. Ezután az ukrán elnök felé is kilőtt egy nyilat, miszerint „nagy-nagy problémái” lesznek Zelenszkijnek, ha mégsem írja alá az Egyesült Államok és Ukrajna között előkészített, ritkaföldfémek bányászatáról szóló szerződést.

A Trump-adminisztráció egységes álláspontja szerint Trump elnök a nagy békecsináló, ahogy azt kihelyezett budapesti cheerleadere, Orbán Viktor is oly sokszor a szánkba rágta már. Ehhez képest Trumptól egyelőre csak hisztis kirohanásokra futotta a Kreml felé és Zelenszkij nyilvános megalázása sem növelte a szőke méhkirálynő ázsióját a nemzetközi színtéren. Ironikus, hogy a filmhez képest Trumpnak pont azt kellene elérnie, hogy a civakodó felek leüljenek végre egy asztalhoz. Milliók élete és Európa biztonsága múlik azon, hogy fenyegetőzés helyett végre tud-e államférfiként viselkedni.