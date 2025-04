Vlagyimir Putyin három hónap alatt még 160 ezer sorkatonát akar hadba hívni

Oroszország;Vlagyimir Putyin;hadkötelezettség;orosz-ukrán háború;

2025-04-01 12:35:00 CEST

Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy 2025. április 1-től július 15-ig még 160 ezer embert hívjanak be sorkatonai szolgálatra. Ez több a korábbi elképzelésekben szereplő számnál - közölte a Moscow Times. A lap emlékeztet, hogy 2024-ben még 150 ezer embert hívtak be, 2022-ben pedig 134 500-at, ez nőtt most 160 ezerre. Vlagyimir Putyin ezzel együtt azt is elrendelte, hogy az orosz haderőt 2026-ig másfél millió fősre bővítsék, ami nagyjából 180 000 új katonát jelentene - írja a lap.

Ennek ellenére a Kreml kitartóan azt állítja, hogy az így besorozott katonákat nem küldik el a frontra, a sorozás nem függ az orosz-ukrán háborútól. Ennek ellenére Ukrajna már többször is állította, hogy orosz sorkatonákat fogott el a fronton az ukrán hadsereg. Vlagyimir Putyin ebből annyit ismert el, hogy a 2022. február 24-én általa elindított háború elején néhány embert „tévedésből” kiküldtek a frontra. „A készülő terv semmilyen módon nem kapcsolódik az ukrajnai különleges katonai művelethez” - állította az orosz védelmi minisztérium.

A rendes hadkötelezettségen túl Oroszország több százezer szerződéses katonát toborzott az orosz-ukrán háború miatt, magas fizetéseket és jelentős bónuszokat kínálva. A szolgálati időtartam felső határát Vlagyimir Putyin tavaly emelte 27 évről 30 évre.