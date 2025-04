Anne Applebaum: Az Egyesült Államok jövője olyan lesz, mint Magyarországé

Orbán-kormány;Magyarország;Egyesült Államok;kleptokrácia;Anne Applebaum;

2025-04-01 12:03:00 CEST

Az a jövő várhat az Egyesült Államokra Donald Trump vezetésével, mint Magyarországra - állapította meg Anne Applebaum történész abban a véleménycikkében, amelyik a The Atlantic honlapján jelent meg.

A szerző megállapítja, hogy miközben az amerikai trumpisták nagyon kedvelik Orbán Viktort, a magyar miniszterelnök egy korrupt, elszegényedő országot hozott létre. Az ipari termelés évről évre csökken, a termelékenység közel áll a régió legalacsonyabb szintjéhez, és az Orbán-kormány hagyományos értékekről beszél, a magyarok száma drámai mértékben fogy. Ez utóbbinak az az oka, hogy a fiatalok nem akarnak gyermeket vállalni olyan helyen, ahol a polgárok kétharmada rossznak tartja a nemzeti oktatási rendszert, és ahol a kórházi osztályok bezárnak, mert sok orvos külföldre költözött - ismerteti a szerző a magyarországi állapotokat, hozzátéve, a tehetséges emberek pedig feltehetően inkább nem akarnak olyan országban maradni, amit évek óta a legkorruptabbnak tartanak. Ez után felidézte azt a Trump-párti Heritage Foundation jelentését, amelyről lapunk is beszámolt, és amely ugyancsak arra jutott, hogy csak mérsékelten szabad a magyar gazdaság, a rangsorban pedig Albánia, Koszovó, Észak-Macedónia és Mongólia is megelőzte hazánkat.

Anne Applebaum ezt követően felsorolt számos olyan jelt, amely alapján az amerikai republikánusok valamiféle mintaként tekinthetnek az orbánizmusra. Felhívta azonban a figyelmet, hogy valójában Orbán Viktor nem sok új dolgot talált ki, egy nagyon régi módszert használ az autokratikus hatalomátvételre, amelyet jobb- és baloldali vezetők egyaránt bevetettek már Recep Tayyip Erdoğantól Hugo Chávezig. A köztisztviselőket hozzá hű emberekre cserélte, hozzálátott a sajtószabadság felszámolásához, átpolitizálta a bírósági rendszert, egy egyetemet (CEU) bezáratott, a többit meg megfosztotta a függetlenségétől, az alkotmányt pedig úgy módosítja, hogy az választási előnyöket biztosítson a számára. A koronavírus-járvány idején rendkívüli felhatalmazást adott magának, amelyet azóta is megtart. Nyíltan Oroszországhoz és Kínához igazodik, szócsőként szolgál az orosz külpolitika számára az Európai Unió találkozóin és átláthatatlan kínai befektetéseket tett lehetővé az országban - sorolta a történész.

„Ez az autokratikus hatalomátvétel az, amit Steve Bannon, Kevin Roberts és mások csodálnak, és éppen ezt kívánják megvalósítani az Egyesült Államokban. A közszolgálat tönkretétele már folyamatban van, megkezdődött a nyomásgyakorlás a sajtóra és az egyetemekre, felröppent az alkotmánymódosítás gondolata”

- fogalmazott Anne Applebaum, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége.

Úgy folytatta, hogy ugyanakkor az orbánizmus amerikai hívei nem sűrűn beszélnek arról, hogy a NER kialakítása mit okozott Magyarországon, mi történt a magyar gazdasággal és a hétköznapi magyarokkal. Nem beszélnek az Orbán-kormány szavai és tettei közötti ellentmondásokról sem, például, hogy miközben a bevándorlásellenességet hirdet, megvalósította a letelepedésikötvény-bizniszt (és akkor a szerző még meg sem említette, hogy több ezer elítélt embercsempészt szélnek eresztett z Orbán-kormány - a szerk.). Nem beszélnek arról sem, hogy miközben a kabinet hangsúlyozza a családi értékeket, Magyarország költi a legalacsonyabb egy főre jutó összeget az egészségügyi ellátásra az EU-ban és itt fordulhatott elő az is, hogy kegyelmet kapott a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes, Kónya Endre.

A szerző megemlíti azt is, hogy miközben Orbán Viktor rengeteget hivatkozik a magyar nemzetre, a magyar jólét építése helyett valójában saját környezetének meggazdagodásán munkálkodik. Megemlíti azt is, hogy az így felhízlalt oligarchák közösségére, és a rájuk épülő rendszerre hazánkban a NER-kifejezést használják Orbán Viktor orwelli értelmezést nyert szófordulata, a Nemzeti Együttműködés Rendszere nyomán. Szavai szerint egy magyar üzletember - aki névtelenséghez ragaszkodott, mert fél a megtorlástól - úgy írta körül neki ezt: „Meg tudod mondani, hogy ki van bent és ki van kint, ha megnézed, kinek a cégei kezdenek növekedni. Ha bekerülsz, akkor a céged is növekszik. Ha kikerülsz, akkor a céged ebből a nagyból hirtelen kicsivé válik. Egy-két év, és meglátod.”

A cikk megemlíti a főbb magyarországi oligarchákat is - például Mészáros Lőrincet és Tiborcz Istvánt - és hogy az oligarchák a gazdagodásai alapvetően úgy vannak intézve, hogy formailag legálisak legyenek, és ha mégsem azok, a bűnüldöző szervek akkor sem nyomoznak utánuk. Továbbá a névtelenséget kérő magyar üzletemberekre hivatkozva azt írta, hogy a magyar gazdaság mintegy ötöde már oligarchák kezében van. Ez azt jelenti, hogy a magyar cégek 20 százaléka nem piaci, nem érdemi elvek szerint működik, hanem alapvetően lojalitás alapján. Ezeknek a cégeknek nincs normális munkaerő-felvételi gyakorlatuk, és nem is használnak valódi üzleti modelleket, mert nem a hatékonyságra és a profitra, hanem a kleptokráciára tervezték őket, vagyis az államtól a pénzt a tulajdonosaikhoz juttatják.