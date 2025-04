Megpecsételődött a sóskútiak sorsa, a NAV rányomta a pecsétjét az akkufeldolgozó fémkereskedelmi engedélyére

engedély;fémkereskedelem;NAV;Sóskút;akkumulátorfeldolgozó üzem;

2025-04-01 12:22:00 CEST

A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságától megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel teljesítették az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott – írja a hvg.hu. A lap szerint a helyi önkormányzat és a civilek sem vehettek részt az eljárásban, így könnyen lehet, hogy most már annak ellenére elindulhat az akkumulátor-feldolgozás annak ellenére, hogy szinte mindenki ellenzi azt Sóskúton, a helyiek, és a 2024. októbertől mellé álló önkormányzat, sőt a közeli Érd és Tárnok is.

A hvg.hu szerezte meg korábban azt a dokumentumot, hogy valóban a sóskútiakat megkerülve szerezte meg üzem elindításához szükséges engedélyt a kormányhivataltól a szlovén Andrada befektetői csoport. Korábban, március első felében az ellenzéki DK aláírásgyűjtést is indított a sóskúti akkumulátor-feldolgozó üzem építése ellen, mondván nem fogják hagyni, hogy egy környezetszennyező nagyvállalat megmérgezze az emberek lakóhelyét, tönkre tegye az ivóvízbázisukat és lenullázza az ingatlanjaik értékét.

Mészáros József, Sóskút polgármestere korábban szintén a hvg.hu-nak nyilatkozva már azt elképesztőnek nevezte, hogy őket megkerülve az kormányhivatal megadta a hulladékgazdálkodási engedélyt a cégnek. – Ezt megtámadtuk, de még azt sem tudjuk, hogy a felülvizsgálati kérelmünket egyáltalán továbbították-e már a törvényszékre. A keresetünkben azonnali jogvédelmet, azaz az engedély végrehajthatóságának felfüggesztését is kértük a bíróságtól. Tehát az engedély bírósági felülvizsgálata folyamatban van, ezért szerintünk nem jogszerű, hogy amíg ezekben nincs döntés, megadták a fémkereskedelmi engedélyt is – reagált a település vezetője a fordulatra.