Akár kisebb trükkökkel is felépíthette a brandjét a Munkácsy-díjas Vészabó Noémi

Vészabó Noémi nemrég Munkácsy-díjban részesült, amely ellen napok óta tiltakoznak művészek, sőt már plágiummal is vádolják a festőt, ugyanis bírálói több művéhez csatolták az azokat ihlető képeket, kiemelve, hogy ez okot adhat a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára a Munkácsy-díj visszavételére.

A témával kapcsolatban lapunknak nyilatkozott Megyeri János szobrászművész, aki azt mondta: „Nagy tisztelője vagyok Vészabó Noémi munkásságának, de nem az én véleményem a lényeg, hanem az, hogy Firenzében a Biennálén és Barcelonában, a Modern Művészetek Múzeuma is kiállította egy képét, ahogyan a Louvre is – utóbbi nem is sikerült egyetlen más kortárs magyar művésznek –, tehát a tiltakozók gondolatmenete alapján valószínűleg ezeken a helyeken mindenki a giccseket szereti nézni. Különben is, nagyon óvatosan fogalmaznék azzal kapcsolatban, hogy ki giccsfestő és ki zseni - ott van például Jean-Michel Basquiat, akinek a festményeire a legtöbben azt mondták, hogy hát a hatéves gyerekem jobbat fest az óvodában, mint ez a pali. Csak hát Basquiatnak több millió dollárba kerül most a egy-egy festménye.”

A Telex ugyanakkor arra jutott, hogy e gondolatsor tartalma akár félrevezető is lehet Vészabó Noémi megítélését illetően: ugyanis a lap szerint amíg egy avatatlan olvasónak abszolút objektív elismerésnek tűnhet az, hogy Vészabó Noémi Firenzében, Barcelonában, sőt, a Louvre-ban állított ki, valójában nem is a Louvre-ban függesztették ki, a képeit, ahol például a Mona Lisát is meg lehet nézni némi tömegverekedés után, hanem a Carrousel du Louvre nevű, föld alatti bevásárlóközpontnak az egy fülkében, amely a múzeum fekszik , és ott is . Ahol ráadásul a műtárgy méretétől függően 900 és 2850 euró közötti (jelen áron 360 ezer forint és 1,1 millió forint) összeg befizetésével lehet kiállítani.

Hasonlóképp pontosításra szorulhat a biennálé említése is. Ugyanis a Velencei Biennálé a világ szintén egyik legnagyobb nemzetközi kiállítása, így a firenzei emlegetésekor akár össze is lehetne keverni a kettőt, de a súlyuk nem azonos. Hasonló a helyzet a barcelonai Modern Művészetek Múzeumával is, amit magyarul könnyű úgy azonosítani, hogy a MACBA-ról, a Museu d'Art Contemporani de Barcelona nevű, több évtizedre visszatekintő intézményről van szó, de nem ez a helyzet: Vészabó Noémi a MEAM betűszóval futó, Museu Europeu d'Art Modernnek keresztelt kiállítóterében állított ki, ami nem ugyanaz, mint a madridi kormány által támogatott intézmény.

Fenyvesi Áron művészettörténész, a magyar és nemzetközi művészekkel is foglalkozó ACB Galéria fő kurátora a Telexnek mindezt úgy kommentálta: „Ennek az egésznek a lélektanában az van, hogy kell valami objektívnak tűnő visszaigazolás, hogy ne csak te mondd magadnak, hogy te vagy jó és világszínvonalú, hanem elhitetheted másokkal.”