Nem csitul a botrány, most már plágiummal vádolják Vészabó Noémit

Magyarország;Festészet;plágium;Munkácsy-díj;Vészabó Noémi;Megyeri János;

2025-03-30 18:54:00 CEST

Nagyon ingoványos talajra lépünk, amikor egy ilyen élveboncolásba beszállunk. Nem tudom, mi hajtja őket, a sértettség, esetleg a gyűlölködés. Úgy tűnik, mindenki ért a művészethez és senki, az egész helyzetet felháborítónak és méltatlannak tartom - reagált az elmúlt napok történéseire lapunknak Megyeri János szobrászművész.

Vészabó Noémi nemrég Munkácsy-díjban részesült, amely ellen napok óta tiltakoznak művészek a többi között a Jóvanazúgy! Avagy vizuális környezetszennyezés felsőfokon nevű Facebook-csoportban, ahol most lopással is vádolják Vészabó Noémit- Egy pénteki posztban több festményéhez csatolták az azokat ihlető képeket, kiemelve, hogy ez okot adhat a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára a Munkácsy-díj visszavételére. Az elismerésről minden évben a kulturális és innovációs miniszter dönt, egy végső jelölti lista alapján, amelyet a Munkácsy-díj Bizottság állít össze. Vészabó Noémi Munkácsy-díjának a visszavonásáért korábban petíció is indult, amelyben amatőr giccsfestőnek titulálták a festőt – ez jelenleg 1646 szignónál tart, de az aláírók neve nem nyilvános –, majd pár nappal később a bizottság mind a hét tagja lemondott posztjáról, igaz, a döntésben nem csak ez játszott szerepet.

Indult egyébként egy Vészabó Noémit támogató petíció is. Ez 184 aláírásnál tart mostanában.

Megyeri János a vádakra így reagált: „Legjobb tudomásom szerint ez nem plágium, eleve a festészetben hamisításnak kellene nevezni, ha valaki ilyesmiről beszél - de erről csak akkor lehet szó, ha a kifogásolt festményeket értékesítik is. Semmi és senki nem tiltja azt, hogy az ember más forrást használva fejlessze a képességeit. A kérdéses festményeket barátoknak, rokonoknak készítette. Vészabó Noémi az én tudomásom szerint nem adott el úgy képet, hogy azt valakiről másolta volna.”

A 444 egy korábbi cikkében utalt Vészabó Noémi NER-es kötődésére - többek között egy tavalyi kiállításon készült kép alapján, amelyen Vészabó Schmidt Mária és L. Simon László társaságában látható - most pedig információi szerint idén a végső listán több, a Fideszhez köthető művész volt a jelöltek listáján. A lap megírta azt is, hogy Vészabó Noémit a többi között a Kossuth-díjas szobrász, Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter terjesztette elő, Latorcai János, a Fidesz politikusa, az Országgyűlés alelnöke, Latorcai János háttérbeli támogatásával.

„Nem tudom, a szakma engem mennyire tart hitelesnek, de megmondom őszintén, hogy ezek után nagyon nem is érdekel” – jelezte a botrány kapcsán Megyeri János. „Nagy tisztelője vagyok Vészabó Noémi munkásságának, de nem az én véleményem a lényeg, hanem az, hogy Firenzében a Biennálén és Barcelonában, a Modern Művészetek Múzeuma is kiállította egy képét, ahogyan a Louvre is – utóbbi nem is sikerült egyetlen más kortárs magyar művésznek –, tehát a tiltakozók gondolatmenete alapján valószínűleg ezeken a helyeken mindenki a giccseket szereti nézni. Különben is, nagyon óvatosan fogalmaznék azzal kapcsolatban, hogy ki giccsfestő és ki zseni - ott van például Jean-Michel Basquiat, akinek a festményeire a legtöbben azt mondták, hogy hát a hatéves gyerekem jobbat fest az óvodában, mint ez a pali. Csak hát Basquiatnak több millió dollárba kerül most a egy-egy festménye.”