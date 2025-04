Minek bíbelődni?

Matolcsy György;MNB alapítványok;

2025-04-02 06:00:00 CEST

A terem tele volt közgazdászokkal, egyik előadás ment a másik után, a prezentációk alatt itt-ott elbóbiskolt a közönség, amikor is következett Matolcsy György. A hallgatóság feléledt, mozgolódni kezdett, masszív morajlás alakult ki. Matolcsy épp azt taglalta, hogy az első Fidesz-kormány milyen „döbbenetes eredményeket” ért el a foglalkoztatás terén, amikor Hetényi István volt pénzügyminiszter leintette a zúgolódó tömeget, s azt kérdezte: a számokkal nem bíbelődsz, igaz Gyuri?

Úgy tűnik, a volt jegybankelnök szokása évtizedek alatt sem változott, legalábbis ez látszik az MNB alapítványok botránya kapcsán az Indexnek adott interjújából. Az Állami Számvevőszék szerint százmilliárdok tűntek el az alapítványokból egy átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő, közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok és magántőkealapok által alkotott cég- és befektetési struktúrán (Optima-csoport) keresztül. Matolcsy György viszont azt nyilatkozta, hogy "az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot". Az egyik szinte elértéktelenedett lengyelországi cég kapcsán pedig: szakmaiatlanságra vall, hogy a nemzetközi sztenderdek helyett az ÁSZ a holding értékét "kizárólag a tőzsdei árfolyamokkal látja igazoltnak". Hiszi, hogy minden rendben van.

Bárki ötlete is volt a közpénzek alapítványokon keresztüli eltüntetése, nagyon jól tudta, hogy Matolcsy György alkalmas a feladatra, és azt is nagyon jól tudta, hogy bárki elbújhat mögé. A volt jegybankelnökről ugyanis közismert, hogy mer nagyot álmodni, víziói vannak, nincs szüksége keretekre, szakmai megfontolásokra, ha oda áll egy dolog mellé, azért rajong, s soha nem érdekelték a következmények. Teljesen mindegy neki, mit mutatnak a számok, ő a legnagyobb butaság - vagy ezúttal gazság - mellett is kiáll.

És ezt most meg is teheti. A vizsgálat úgy van kitalálva, hogy azt az időszakot nem ellenőrzi, amikor megtörtént az ősbűn, a közpénzek kiszervezése. Mert ugye, minek is bíbelődni a tényekkel?