Újabb túlárazási botrányba keveredtek Matolcsyék

A Magyar Nemzeti Bank hat Pallas Athéné alapítványa tavaly feltűnően nagy összeggel, 430 millió forinttal támogatta a Vs.hu hírportál kiadóját, a New Wave Production Kft.-t, hogy fontos társadalmi és gazdasági jelenségeket, problémákat mutassanak be a honlapon - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a filmeket túlárazták, ugyanis negyedáron is le lehetett volna gyártani a videókat.