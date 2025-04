„Jó lenne tudni, Magyar Péternek ezzel a fajta ellenállással van-e baja vagy inkább az LMBTQ-emberekkel”

Társadalom;Magyarország;tüntetés;emberi jogok;riport;gyülekezési törvény;Hadházy Ákos;LMBTQ-közösség;hídfoglalás;

2025-04-01 22:39:00 CEST

A tüntetés nem a politikai céljaimról és nem a személyemről szól. Ha elegen vagyunk, bármit elérhetünk – fogalmazott lapunknak Hadházy Ákos a kedd délután tartott újabb tüntetés előtt. A független képviselő az Erzsébet hídra szólította a híveit, tiltakozásul a gyülekezési törvény két héttel ezelőtti mdosítása, vagyis a Pride betiltásának a lehetővé tétele ellen. Azt mondta, elutasítja a mostani fellépésével kritikus hangokat; szerinte akik arról beszélnek, hogy a Pride-betiltás valójában az ellenzéknek állított csapda, azok saját maguk sétálnak abba bele. – Miért nincsenek itt? Miért nem csatlakoznak? – firtatta.

Az Erzsébet hídra délután fél 5-kor már nem lehetett autóval felhajtani a Döbrentei tér felől. Sokan érkeztek az Astoria irányából, fél 6 körül már 2-3 ezren lehettek. A színpadot a budai hídfőnél állították fel, a tömegben repülő zebralufik is feltűntek, a Momentum Mozgalom aktivistái pedig füstgyertyákkal érkezve kiabálta: „A gyülekezés alapjog!”

- Normál üzemmódban vagyunk ma itt… úgy ötvenen – szögezte le egy fiatal rendőr a kezdés előtt tíz perccel. Kérdésünkre, hogy ez változhat-e, ha az este folyamán „eldurvul” a hangulat, azzal válaszolt: – Nekünk arról sem szóltak, hogy ma nem jár autó a hídon…

Ha valaki az életünket akarja megbénítani, azért nem nagy ár, ha pár órára megbénul a város” – erről már egy 20 év körüli lány beszélt, reagálva Orbán Viktor korábbi szavaira, miszerint nem normális dolog, ha a hídfoglalás megakasztja a közlekedést. A lány azt is elmondta lapunknak, mit gondol arról, hogy Magyar Péter távol marad a tüntetésektől.

– Ez attól függ, hogy ezzel a fajta ellenállással van-e baja, vagy velünk, LMBTQ-emberekkel. Ez számomra még nem derült ki, pedig jó lenne tudni, mielőtt szavazni megyünk!

Egy 60 körüli férfi sem ért egyet a Tisza stratégiájával, szerinte a Pride-betiltása semmiképp sem tekinthető gumicsontnak. „Én egyébként is Hadházy Ákos miatt vagyok itt, őt tartom a leghitelesebb politikusnak” - árulta el egy narancssárga pólóban és szivárványos kendőben érkezett bácsi, aki úgy fogalmazott: a Pride-törvény a fasizmus kezdete. Abban már kevésbé volt biztos, hogy a tüntetés eléri-e a célját, ám összegzésként annyit mondott: – A fasizmus ellen ki kell állni, ez elvi kérdés! Ezt a kiállás sokan annyira komolyan vették, hogy az Erzsébet híd után vonulni kezdtek, és egy időre a Petőfi hidat, a Szabadság hidat és a Margit hidat is lezárták a forgalom elől.

Lendvai Ildikó leginkább az ellenzéki tábor kitartását tartotta fontosnak a helyszínen. – Magyar Péternek abban igaza van, hogy Orbán Viktor ettől nem érzi majd rosszul magát, és nem vonja vissza a törvényt, de én mégis tüntetéspárti vagyok, tartanunk kell egymásban a lelket. Palotás János egykori képviselő, vállalkozó pedig úgy fogalmazott: a legnagyobb baj az, hogy a tüntetés kritikusainak gondolkodása „a Fidesz környezetére” hasonlít. – Magyar Péter téved, amikor azt mondja, ez a téma gumicsont. Ezzel együtt nagyon jó, hogy ő is járja a saját útját, de nem feledkezhet meg arról sem, hogy kormányváltást ma 4,6 millió ember akar. Ebből az ő tábora még csak 2,5 millió körüli. A maradék bő 2 milliót sem lehet csak úgy leváltani – fejtegette, hozzátéve, bízik benne, hogy a Tisza véleménye még változik, hiszen ez többször is megtörtént már.

Egy szivárványos öltözetben érkező lány viszont úgy fogalmazott, még az is lehet, hogy igaza van Magyar Péternek, de mit tudunk tenni? Most a melegek vannak terítéken, de holnapután ki jön? A piros orrú bohócok, vagy bohócdoktorok? A lány szerint Magyarország bajban van, messiáskomplexusban szenved. – Van már Orbán Viktorunk és most Magyar Péterünk. Jó lenne végre mást is megnézni – tette hozzá.