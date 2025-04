„Néhány gengszter korlátozza a jogainkat, kirabolja az országot” – Repülő zebrákkal és füstgyertyákkal tüntetnek az Erzsébet hídnál

tüntetés;gyülekezési jog;Erzsébet híd;Hadházy Ákos;

2025-04-01 17:16:00 CEST

Cikkünk nemsokára frissül!

Egymás után már a harmadik kedden vonulnak az utcákra tüntetők Budapesten, tiltakozásul a gyülekezési jog korlátozása, vagyis a fideszes parlamenti kétharmad által két hete, március 18-án elfogadott törvénymódosítás ellen. Kezdésre ma körülbelül 300-400 ember jelent meg, az Erzsébet hídra fél 5 körül már nem lehetett autóval felhajtani a Döbrentei tér felől. A tömegben látni repülő zebralufit, a Momentum Mozgalom 40 aktivistája füstgyertyákkal érkezett. Sokan jöttek az Astoria felől, délután 5 óra 10 perckor már körülbelül ezerfősre duzzadt a tömeg, fél 6-kor már 2-3 ezren lehettek. A színpadot a budai hídfőjénél állították fel.

Lezdéés előtt először azt a Palotás Jánost sikerült megszólítanunk, ő nem ért egyet azokkal a kritikákkal, hogy ezek a tüntetések Orbán Viktor érdekeit szolgálják. Szerinte az a baj, hogy ez azoknak a gondolkodására hasonlít, akik a Fidesz környezetében vannak. – Magyar Péter téved, amikor azt mondja, ez a téma egy gumicsont. Ezzel együtt nagyon jó, hogy ő is járja a saját megtervezett útját, de nem feledkezhet meg arról sem, hogy kormányváltást ma körülbelül 4,6 millió ember akar. Ebből az ő tábora egyelőre csak 2,5 millió körül van, de a többi 2 milliót sem lehet csak úgy leváltani. Bízik benne, hogy előbb-utóbb megváltozik a Tisza véleménye, ahogy ez már sokszor megtörtént – fejtegeti a volt parlamenti képviselő. most nyilatkozik a sajtónak.

Nincs igaza Magyar Péternek. Hadházy Ákos szerint sem, aki a kivonuló újságíróknak arról beszél, pont azért vannak itt újra, mert a követeléseik nem valósultak meg. Vitatkozik a Tisza Párt szakpolitikusává váló Bódis Krisztával is, aki szintén a Népszavának adott interjúban beszélt arról, Magyar Péter alakulata miért nem áll eghyértelműen a tüntetők mögé. – Azt mondta, hogy aki fellép a melegek jogaiért ebben a helyzetben, az úgy fütyül ahogy a kormány akarja. Én pedig azt mondom, hogy aki nem csinál semmit, az még inkább ezt teszi. Lapunk kérdésére aztán szervezőként a független parlamenti képviselő azt mondta, ez a tüntetés nem az én politikai érdekeimről és nem is a személyemről szól. – Ha elegen vagyunk, igenis bármit elérhetünk. Akik arról beszélnek, hogy nem érhetünk el semmit, maguk sétálnak bele Orbán Viktor csapdájába. Miért nincsenek itt? – firtatja.

Magyar Péternek abban igaza van, hogy Orbán ettől nem érzi majd rosszul magát, és nem vonja vissza ezt a törvényt, de én mégis tüntetéspárti vagyok, azért vagyok itt. Tartanunk kell egymásban a lelket – nyilatkozta eközben a Népszavának Lendvai Ildikó.

Megszólítunk egy 60 körüli férfit is, aki megintcsak nem ért egyet azzal, hogy ez gumicsont lenne. – De én alapvetően Hadházy Ákos miatt vagyok itt, mert őt tartom a leghitelesebb politikusnak.” Ez a törvény szerinte a fasizmus kezdete, a kristályéjszakához hasonló – fűzi hozzá. Kérdésünkre, hogy szerinte megvalósulnak-e a követeléseik, azt mondja: – Háááát…. – Akkor miért van itt? – firtatjuk. – Mert a fasizmus ellen mindenképpen ki kell állni, ez elvi kérdés – válaszolja. Beleütköztünk egy MSZP-s küldöttségbe is a színpadnál, ezt Kunhalmi Ágnes, Korózs Lajos és a pártelnök, Komjáthi Imre vezeti.

Első felszólalóként Hadházy Ákos azzal kezdte, hogy a Pride és a kormányellenes tüntetés „betiltása” miatt mentek ki az utcára. Az ellenzéki politikus szerint azonban a hatalom rájött, „hiába tilt be bármit, elmegyünk akkor is, mert nincs elég rendőre, hogy vegzáljon minket, nincs elég rendőre, aki megverne minket”, nincs elég rendőr, aki igazoltasson minkent”. Kifejtette, nem szeretnének olyan képeket, amikor verik az embereket. Emellett azért is vonultak utcára, hogy tiltakozzanak az ellen a „technofasiszta törvény” ellen, amely lehetővé teszi az arcfelismerő rendszerek alkalmazását.

Hadházy Ákos szólt arról is, hogy este 10-ig akarnak maradni, és ha a „holnap vagy a következő héten nem szállja meg őket a Szentlélek”, hogy visszavonják ezt a törvényt, akkor kijönnek legközelebb is. Emlékeztetett, hogy a NER szeretné betiltani a tüntetést hidakon. Felidézte, hogy Gulyás Gergely érvelése szerint nem lehet azt megengedni, hogy néhány ember sok százezer vagy millió embernek a jogait korlátozza. – Ezt ennél jobban én sem tudom megmagyarázni, miért vagyunk itt:

néhány gengszter korlátozza a jogainkat, kirabolja az országot.

Szerinte még a kormánypárti szavazók közül is vannak, akik megértik a demonstrációt. Egyben jövő hét keddre bejelentette az újabb tüntetést is, akkor már 24 órára. Felidézte a Bódis-interjút is: – Na most ez lehet, de aki nem áll ki, és nem csinál semmit, az még inkább úgy táncol, ahogy a hatalom fütyül, ugyanis a hatalom altatódalt szeretne, azt csinálná, ha semmit nem csinálnánk – kommentált ezt. Nyomatékosította azt is, hogy bár nem biztos hogy jó, ha csak egy párt marad, de nincs itt az ideje egy új alapításának. Felhívta a figyelmet, hogy terjed az erőszak, amelyet a hatalom gerjeszt, de „nagyon vigyázzon mindenki, akár rendőrök, akár kopasz provokatőrök” csinálják, ezekbe senki ne menjen, inkább videóra, ami történik. Beszéde végén egy perc csendet az újvidéki pályaudvari katasztrófa áldozatainak.

Ezután Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök videóüzenetben szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondta, a hatalom csak a figyelmet szeretné elterelni gyatra kormányzásukról, amikor egymás ellen hergeli az embereket. – Ahová terelik az országot, az nem a mi irányunk. Akinek van ereje, mutassa meg azt. Szóval, tettel, gondolattal magunkért, gyerekeinkért, sőt, még azokért is, akiket foglyul ejtett a fentről áradó hazugság. Hallgatni nem szabad – zárta gondolatait Bod Péter Ákos.

Két hete a tüntetők még csak a Margit hidat zárták le a Kossuth téren tartott demonstráció után, egy hete már négy átkelőn, az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon, a Szabadság hídon és végül a Margit hídon is megbénították a forgalmat. Eztől az Orbán-kormányban nincsenek elragadtatva, Gulyás Gergely figyelmeztetetett is, hogy a jogalkotó lépni fog a normális többség, vagyis a budapesti autósok érdekében kész lépni a kabinet. Orbán Viktor ezután méltatlankodott egy sort, hogy hidakat lezárni a törvény szerint sem lehet. – A véleménykifejezés meg a véleménynyilvánítás szabadságának azért az az ésszerű megfontolás kéne az alapját adja, hogy a többi embernek az életét szükségtelenül nem korlátozom. Hidakat lezárni sportszerűen vagy szinte ilyen sportteljesítményszerűen, először az egyiket, aztán a másikat meg a harmadikat, azért ez nem normális dolog, és szerintem a nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét – fogalmazott a miniszterelnök a pénteki hagyományos rádióinterjújában.

Szóval a nagy kérdés az,. hogyan reagál ma a karhatalom. A rendőri jelenlét nem éppen elsöprő, negyed 6 körül az Erzsébet híd egyik lábánál sem strázsáltak sokan. Két rendőr később azt mondja, körülbelül 50-en biztosítják a tüntetést. – Ez normál készültség, nem is lesz nagyobb. Nekünk azt se mondták meg, hogy ma nem jár a busz… – jegyzi meg az egyikük.

A demonstráción egyébként újra megjelent Szabó Bálint is, aki egy hete akkorát úszott a Dunában, hogy újra kellett éleszteni. A pesti hídfőjénél látta meg helyszíni tudósítónk – A rendszer nem keményedik, hanem keménykedik. Pintér Sándor meg akarja mutatni ki az úr a háznál – nyilatkozta éppen újságírói kérdésre. Saját magát tartja az ékesszóló példának. – Engem raktak már börtönbe, és most is raknának, ha nem védene a nyilvánosság. Eljátsszák, hogy engem újra kellett éleszteni vagy elfogtak. De ez nem igaz – állítja. A rendőrséget is hazugsággal vádolja. – Anyukámat hívtam abban a pillanatban, amikor kirakták, hogy engem újra kellett éleszteni.