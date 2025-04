Tömegtüntetésre hív a francia szélsőjobboldal Le Pen ítélete után

Franciaország;szélsőjobboldal;Marine Le Pen;

2025-04-01 21:12:00 CEST

Tiltakozásra szólította fel a franciákat a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, miután hétfőn a párizsi bíróság bűnösnek találta Marine Le Pent, és négy év börtönbüntetésre ítélte – írja a BBC.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a politikust – nyolc másik személlyel együtt – közpénzek elsikkasztása miatt ítélték el. Marine Le Pent azonnali hatállyal öt évre eltiltották a közhivatal viselésétől, ami azt jelenti, hogy nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson. A négyéves börtönbüntetésből kettőt le kell töltenie, emellett 100 ezer eurós pénzbírságot is kapott. A párizsi fellebbviteli bíróság keddi tájékoztatása szerint a végleges döntés 2026 nyarán várható, nem sokkal a következő választás előtt. A büntetés azonban csak akkor lép életbe, ha a fellebbezési eljárás is megerősíti az ítéletet.

Jordan Bardella, az RN jelenlegi elnöke keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a hétvégén utcára vonulnak a párt szimpatizánsai. Az első demonstrációt a Place Vauban téren tartják, az Eiffel-torony közelében. Marine Le Pen az ítéletet „politikai atombombának” nevezte, amely szerinte arra irányul, hogy ellehetetlenítsék pártja hatalomra kerülését. Hangsúlyozta, nem adják fel a küzdelmet.

Bardella bírálta az úgynevezett „bírói önkényt” és azt hangoztatta, szándékosan próbálják megakadályozni pártjuk politikai előretörését. Mind ő, mind Le Pen elhatárolódott a bíróságot ért személyes fenyegetésektől. A Semmítőszék főügyésze megerősítette, hogy a döntéshozó bírákat – köztük a vezető Bénédicte de Perthuis-t – személyes támadások érték, ezért védelmet kaptak.

Le Pen, aki negyedszer készült elindulni az elnökválasztáson, most bizonytalan helyzetbe került. Bár nyilvánosan nem mondott le a jelöltségről, egyes vélemények szerint a párt irányítása fokozatosan átszállhat Bardellára. A közvélemény-kutatások alapján a Nemzeti Tömörülés szavazóinak többsége támogatná Bardella indulását, aki akár a voksok több mint harmadát is megszerezheti.

Miközben Le Pen jövője kérdéses, több nemzetközi jobboldali vezető is kiállt mellette. Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Donald Trump volt amerikai elnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő is kritikusan nyilatkozott az ítéletről. Trump „súlyos ügynek” nevezte a döntést, Meloni pedig úgy fogalmazott: ez a fejlemény a demokrácia hívei számára nem lehet örömteli.