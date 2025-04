Benjámin Netanjahu letartóztatását követeli az Európai Zöld Párt

Európai Unió;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Európai Zöld Párt;

2025-04-02 09:25:00 CEST

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök fogadásával Orbán Viktor ismételten semmibe veszi a jogállamiságot – jelentette ki a hvg.hu szerint Ciarán Cuffe, az Európai Zöld Párt elnöke.

A párt szerda reggeli sajtóközleményében az áll, a politikus szerint az Európai Uniónak és tagállamainak kötelessége a nemzetközi törvények betartása és a háborús bűnösök elszámoltathatóságának megteremtése. Ciarán Cuffe emellett úgy fogalmazott,

„régóta esedékes, hogy a tagállamok megindítsák a 7-es cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben az alapvető jogok, a jogállam és a demokrácia helyreállítása érdekében”.

A másik társelnök, Vula Tsetsi eközben azért emelt szólt, hogy ne lehessen egyetlen nemzeti kormány vétójával megakadályozni az Európai Unió közös külpolitikáját.

„Az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem engedheti meg, hogy egyetlen vezető túszul ejtse a teljes tömböt”

– közölte Tsetsi, aki hosszasan sorolta Orbán Viktor bűnlajstromát, kiemelve a Pride betiltását, az uniós döntések folyamatos akadályozását és azt, hogy szerinte a magyar miniszterelnök „hűségesebb Trumphoz és Putyinhoz, mint az EU-hoz”.

A magyar sajtóban a Népszava írta meg elsőként, hogy Benjámin Netanjahu április első hetében érkezik Budapestre. Később a The Times of Israel arról számolt be, az izraeli kormányfő hivatala által közzétett menetrend alapján Netanjahu szerda este utazik Magyarországra, kíséretével pedig a szabbat alatt is hazánkban marad, és csak vasárnap reggel hagyja majd el az országot.

Netanjahu budapesti látogatása jogi szempontból is rendkívülinek számít. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa miatt ugyanis a magyar hatóságoknak elvileg azonnal le kellene tartóztatnia az izraeli miniszterelnököt, amint leszáll a repülőgépről. Erre azonban semmi esély. A kormány nevében Gulyás Gergely már tavaly tavasszal jelezte: elfogadhatatlan, nem jogi, hanem politikai döntés született, ami lejáratja a grémiumot. Gulyás tavaly azt is felhozta indokként, hogy Magyarország ugyan ratifikálta a római statútumot, de nem tette a magyar jog részévé, így ezzel kapcsolatban idehaza semmilyen intézkedés nem hajtható végre. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Corvinus Egyetem oktatója ugyanakkor lapunknak arról beszélt, jogilag nincs lehetősége az Orbán-kormánynak, hogy kitérjen a bíróság döntése elől. A Szabad Európa egyébként úgy tudja, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a múlt héten tartott nagyköveti értekezleten Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.