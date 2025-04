Az orosz állami TASZSZ fotósa nyerte a World Press Photo díját, kitört a felháborodás

Grúzia;Kreml;World Press Photo;

2025-04-02 18:58:00 CEST

A TASZSZ orosz állami hírügynökség fotósa, Mihail Terescsenko nyerte a World Press Photo díját a Grúzia fővárosában, Tbilisziben tartott kormányellenes demonstrációkról szóló riportjával. Ez meglehetős felhördüléshez vezetett a demonstrációsorozatról értelemszerűen szintén tudósító grúz fotósok körében - írja a Szabad Európa.

„A Kreml narratívájához igazodó fotós kitüntetése az oroszellenes tüntetésekről szóló tudósításért nemcsak mélyen ellentmondásos, hanem közvetlen sértés is azok számára, akik életüket kockáztatják azért, hogy ellenezzék az orosz beavatkozást Grúzia szuverenitásába és jövőjébe” - idézte a portál a tiltakozó fotósok.

A lap a díjnyertes orosz fotóriporter két képét közzétette a cikkében. Az egyiken az látható, amint egy nő vizet fecskendez a szemére az őt ért könnygáz miatt, a másikon pedig az látható, amint néhány tüntető valamilyen pirotechnikai eszközzel célozza meg a rohamrendőröket. Mindkét fotó a tbiliszi parlament közelében készült 2024. december 7-én. A Szabad Európa felidézi, hogy Mihail Terescsenko korábban az orosz hadsereg mellett dolgozott és az orosz-ukrán háborút dokumentálta, Mariupol orosz elfoglalását például felszabadításnak nevezte.

A WPP a kritikákra úgy reagált, hogy a képeket szerzőmegjelölés nélkül, anonim terjesztették a zsűri elé, ezért kizárólag vizuális és újságírói érdemek alapján ítélték meg őket. Egyetlen országból sem zárják ki a pályázó fotósokat - rögzítették, hozzátéve, miközben „felismerik az állami propaganda realitásait, hisznek abban”, hogy még a kevés sajtószabadsággal rendelkező helyeken dolgozó fotósok is képesek minőségi munkát létrehozni. „Hiszünk abban is, hogy támogatni kell a korlátozott sajtószabadságokkal rendelkező helyeken élő és dolgozó fotóriportereket és dokumentumfotósokat. Ez sok országban, köztük Oroszországban is kihívást jelent" – fűzték hozzá. A fotóriporter kijelentéseiért nem vállalnak felelősséget, mint ahogy azért sem, hogy a hírügynökségek hogyan használják aztán fel a munkájukat.

A lap megjegyzi, nem ez volt az egyedüli kifogás a WPP működésével kapcsolatban. Ukrán fotósok például az ellen tiltakoztak, hogy az orosz-ukrán háború két oldalát egy olyan képpárral sikerült bemutatni, hogy az egyik fotón egy ukrán gyerek látható, a másikon pedig egy sebesült orosz katona. „Ez a legrosszabb példa az agresszor és az agresszióval szemben védekező közötti hamis erkölcsi egyenértékűségre. Az ukrán gyereknek nem volt más választása – országát igazságtalanul támadták meg” – írta az X-en Heorhij Tikhij ukrán külügyminisztériumi szóvivő.

Egyébként Magyarországon a World Press Photo kiállításnak az egyik legjobb reklámot Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese csinálta nem is olyan régen, igaz, nem szándékosan: 2023 októberében LMBTQ-propagandával vádolta meg a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított tárlatot, az ebből származó nagy érdeklődést pedig L. Simon László, a múzeum akkori főigazgatója meg is köszönte neki. Igaz, Csák János akkori kulturális és innovációs miniszter ezt követően kirúgta L. Simon Lászlót.

Ami Grúziát illeti, ismeretes, hogy a jelenlegi, minden jel szerint választási csalással hatalomban maradt Kobakidze-kormánynak van még egy kitartó támogatója Oroszországon kívül, mégpedig annak az Orbán Viktornak a személyében, aki már az egymásnak ellentmondó exit pollok megjelenése után azonnali gratulált a Grúz Álom nevű pártnak, két nappal később pedig már repülőre is ült egy Tbilisziben tett látogatás kedvéért. A magyar miniszterelnöknek még tüntetőkben is sikerült belefutnia akkor.