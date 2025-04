Bindzsisztán mézédes nektárja

borászat;jégbor;

2025-04-03 14:00:00 CEST

Az ókori görög istenek nektárt ittak és ambróziát ettek – tanulhattuk annak idején, középiskolai tanulmányaink során. Az éltető nedű „földi” megfelelője lehetne a jégbor, ami az ára miatt csak kevesek asztalára kerülhet, jobbára csak ünnepekkor.

Készítésének menetét legalább olyan misztikum övezi, mint az elnevezését. A jégbor a természetes édes borok egyik különleges típusa. Természetes édes borokat a világ híres borvidékein különböző módszerekkel készítenek, azonban ezek a borok egy dologban megegyeznek: minden esetben nagyon magas cukortartalommal rendelkező mustot kell préselni a leszüretelt szőlőből ahhoz, hogy megfeleljen a jégbor minősítési kritériumainak.

De mik is ezek tulajdonképpen?

A jégboroknál a cukortartalom kiemelkedően magas, jellemzően 30 vagy még ennél is magasabb mustfok, amit úgy érnek el, hogy a szőlőt a tőkén hagyják az első jelentősebb fagyokig. (A mustfok a bor maradék cukortartalma. Ha nem akarják, hogy a bor édes legyen, hagyják végbemenni az erjedést, az így készült bor száraz bornak nevezzük.) A 2004. évi XVIII. törvényben található, évszázadok hagyományán alapuló magyar borjog előírja, hogy jégbort túléretten megfagyott szőlőbogyók préselésével kell előállítani, aminek maradék cukortartalma legalább 45 g/liter, és a termést minimum -7 fokos hőmérsékleten kell szüretelni. Az így leszedett szőlőben a víz egy része jégkristályok formájában van jelen. A leszüretelt termést rögtön viszik is préselni, melynek során a jég nem kerül bele a kipréselt szőlőlébe. Ez a folyamat biztosítja, hogy rendkívül koncentrált mustot nyerhessenek belőle. Átlagosan 4-5 kg leszedett szőlőből 0,4-0,5 l jégbort tudnak készíteni.

Az erjesztési folyamat során a magas cukortartalmú mustot a borélesztők nem képesek teljes egészében alkohollá erjeszteni, így az elkészült bor jelentős maradék cukortartalommal rendelkezik, sajátossága pedig, hogy a mustban fele-fele arányban van jelen a szőlőcukor (glükóz) és a gyümölcscukor (fruktóz). A borélesztők viszont a szőlőcukrot könnyebben tudják alkohollá erjeszteni, így a borban lévő maradék cukor jelentős részben gyümölcscukor. Ennek jelentősége, hogy a gyümölcscukor édesebb, mint a szőlőcukor, így ugyanolyan cukortartalmú boroknál édesebbnek érezzük. A gyümölcscukor nemkülönben egészségesebb is, nem okoz inzulinreakciót, és a felszívódása is sokkal lassabb. Az édes íz a pszichológusok szerint azért meghatározó, mert nemcsak jobb ízélményt okoz, hanem a boldogság és a biztonság érzését is adja, ami az anyatej édes ízére vezethető vissza.