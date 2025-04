Lesz egy rejtélyes budapesti találkozója is Benjamin Netanjahunak, egy harmadik ország tisztviselője jön miatta a magyar fővárosba

Budapest;Magyarország;Izrael;Benjamin Netanjahu;találkozó;

Egy harmadik ország tisztviselője is Magyarországra utazik azért, hogy találkozzon a csütörtöktől vasárnapig budapesti látogatáson tartózkodó Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel – szellőztette meg szerda este a The Times of Israel. A lap egy névtelenséget kérő forrásra hivatkozva ír erről, aki azt sem árulta el, hogy melyik harmadik ország milyen rangú tisztviselőjéről van szó.

Mint megírtuk, Benjamin Netanjahu a korábban ismert időpontnál később, szerda este helyett csak csütörtök hajnalban száll le a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Csak találgatunk, de az izraeli kormányfő azért halaszthatta el az útját, mert szerdáig kapott időt vallomástételre az úgynevezett Qatargate-ügyben. Ez arról szól, hogy az izraeli miniszterelnök több volt és jelenlegi tanácsadója egy amerikai cégen keresztül pénzt fogadott el katariaktól azért, hogy Katart hízelgő fényben, Egyiptomot pedig kedvezőtlen színben tüntessék fel a Hamász által túszul ejtett izraeliek kiszabadításáért folytatott tárgyalásokon. Emiatt a gyanú miatt az ügyben eljáró tel-avivi körzeti bíró elrendelte Benjamin Netanjahu legközelebbi tanácsadója, Jonatan Urich, illetve az egykori tanácsadó Eli Feldstein őrizetbe vételét három napra. Úgy tudni – emlékeztet a CNN –, mindketten elfogadtak pénzt azért, hogy Katar szerepét kiemeljék, a rivális Egyiptomot viszont feketítsék a médiában és máshol a nyilvánosság előtt. Bár a konkrét vádpontok egyelőre nem ismertek, az ügyben hétfőn Zvika Kleint, a Jerusalem Post főszerkesztőjét is kihallgatták már.

Az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnökre hivatkozva. Orbán Viktor már aznap, 2024. november 21-én budapesti látogatásra hívta Benjamin Netanjahut. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország ICC-tag, vagyis az izraeli miniszterelnököt le kellene tartóztatni. Amiért mégsem fogják, az az, hogy bár az Országgyűlés még 2001 novemberében ratifikálta az elfogatóparancs alapjául szolgáló római statútumot, alkotmányossági aggályok miatt ezt máig nem hirdették ki Magyarországon. (Erről először Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt még 2023 márciusában, a Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen szintén háborús bűnök miatt kiadott elfogatóparancs idején.) Az Orbán-kormány egyébként a Netanjahu-látogatáshoz időzítheti a bejelentést, hogy Magyarország az Egyesült Államok nyomdokain szintén kilép az ICC-ből. Ezt a Szabad Európa után a The Times of Israel is megírta. A Népszava kérdésére, ezzel mi a helyzet, az ICC úgy válaszolt, hogy sajtóhíreket nem kommentál.