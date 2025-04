Mától csak elektronikus utazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyságba, díjat is kell fizetni érte

utazás;Egyesült Királyság;beutazási engedély;

2025-04-02 22:43:00 CEST

2025. április 2-től az EU-tagországok – így Magyarország – állampolgárainak is elektronikus utazási engedéllyel kell rendelkezniük a belépéshez az Egyesült Királyságba – derül ki a CNN cikkéből.

Hivatalosan ez úgy néz ki, hogy ezután vízummal vagy elektronikus utazási engedéllyel mindenkinek rendelkeznie kell, szóval regisztrálásra kötelezik azoknak az országoknak az állampolgárait is, amelyekkel szemben az Egyesült Királyság nem tartja fenn a vízumkötelezettséget. Korábban az EU-tagországok állampolgárainak elég volt az útlevél bemutatása a reptéren, mostantól azonban utazás előtt előzetesen engedélyeztetniük kell a belépést, aminem lesz ingyenes. Mától egy hétig 10 fontot (jelenlegi árfolyamon nagyjából 4786 forintot) kell fizetni, majd április 9-étől 16 font (nagyjából 7660 forint) lesz a belépő ára.

Az ETA névre hallgató brit rendszer az Egyesült Államok ESTA-jához lesz hasonlít. Jelentkezni az Egyesült Királyság kormányának honlapjáról letölthető applikációban lehet, ekkor fel kell tölteni egy fényképet az útlevelünkről, fel kell tölteni egy önarcképet, és meg kell válaszolni néhány kérdést arról, hogy pontosan milyen terveink vannak az Egyesült Királyságban. Az online jelentkezés a CNN szerint körülbelül 20 percet vesz igénybe, azonban a folyamatot egy munkamenetben el kell végezni, nem lehet félbehagyni. A döntést általában három napon belül meghozzák, bár a brit kormány figyelmeztet, hogy adott esetben tovább is tarthat. Útlevélre természetesen ezután is szükség lesz is.

Az ETA 2024-ben először a GCC országaira – Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Szaúd-Arábia – vonatkozott, utána terjesztették ki a világ többi országára, belértve az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Kanadát, ahonnan évente összesen hatmillió ember utazik az Egyesült Királyságba.

A sikeresen megszerzett dokumentum érvényessége két évre szól, ám mivel össze van kötve az útlevéllel, annak megváltozása esetén az ETA-t is újra kell igényelni.