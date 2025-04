Fenyő-gyilkosság: súlyosabb büntetést kért az ügyész Gyárfás Tamásra, jövő héten már jöhet a jogerős ítélet

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;Portik Tamás;

2025-04-03 12:42:00 CEST

Csütörtök reggel második nekifutásra indult el a Fenyő-gyilkosság másodfokú tárgyalása a Fővárosi Ítélőtáblán. Az ügyész megtartotta a vádbeszédét, Gyárfás Tamásra szigorúbb ítéletet kért - írja az Index.

A tárgyalás azért akadozott most is, mert kedd reggel hiába volt jelen minden résztvevő, Portik Tamás megint megszüntette az ügyvédje megbízását, így pedig nem folytatódhatott az eljárás. A kirúgása ellen egyébként valószínűleg az ügyvédnek, Szikinger Istvánnak sem volt kifogása, ugyanis miután a bíró újra őt rendelte ki Portik Tamás mellé, a Népszavának azt mondta, jogellenesen történt.

A csütörtöki tárgyaláson az ügyvéd kérte is a Fővárosi ítélőtáblától, hogy vonják vissza a kirendelését, mert az szerinte jogellenesen történt. A védő csupán videóhíváson keresztül jelentkezett be Portik Tamás mellett, ahol elismételte, hogy álláspontja szerint ő nem kirendelhető ügyvéd már. Az ügyészség viszont ezt nem látta megalapozottnak, miként a bíróság sem, így Szikinger István kérését elutasították. A döntéssel szemben a védő és Portik is fellebbeztek, így másodfokon a Kúria fog erről dönteni, de a nyilvános ülést ettől még folytathatták.

Portik Tamás – aki az elsőfokú ítélet értelmében életfogytiglan kerülne rács mögé – egy ponton úgy döntött, hogy a bíró egyetlen kérdésére sem hajlandó válaszolni. „Olvasd fel! Én nem válaszolok a bírónak!” - jelentette ki az elítélt maffiózó, és tényleg nem válaszolt semmire, még arra sem, hogy megértette-e a jogaival kapcsolatos tájékoztatást. Az elsőfokú ítélet ellen mindkét vádlott fellebbezett, miképp az ügyészség is.

Gyárfás Tamást elsőfokon hét évre ítélték, ennél szeretne hosszabb börtönbüntetést a vád. Jankó Cecília ügyész érvelése szerint rá az elsőfokon kiszabott hét év helyett jóval súlyosabb, legalább tízéves börtönbüntetést kell kiszabni, az, ami tett ugyanis 10-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, és csak enyhítő záradékkal szabhattak ki rá 7 év fegyházbüntetést. A fellebbviteli főügyészség ezért azt szeretné elérni, hogy az enyhítő záradék mellőzésével, legalább a törvényi minimumot elérő szabadságvesztés büntetést szabják ki a vádlottra.

Ügyészségi gyanú szerint Gyárfás Tamás 27 éve Portik Tamást bízta meg Fenyő János meggyilkolásának a megszervezésével, az ügyben elítélt szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak pedig a jelenleg is börtönbüntetését töltő milliárdos maffiózó adta ki a parancsot a merénylet végrehajtására. Gyárfás Tamás megvádolásához az az 512 percnyi, titokban rögzített hangfelvétel vezetett, amelyet a Farkasréti temetőben találtak meg. Ezek tanúsága szerint Portik Tamás hallhatóan arra akarta rávenni Gyárfás Tamást, hogy kimondja, ő kérte fel Fenyő János megöletésére. Ez nem sikerült, Portik Tamás pedig a perben többször is kijelentette, hogy Gyárfás Tamás nem bízta meg semmivel, a rendőrök és néhai mentora, a 2020-ban meghalt Drobilich Gábor kérte, hogy állítson csapdát Gyárfás Tamásnak.

A médiavállalkozó Fenyő Jánost, a tízmilliárdos értékű Vico cégbirodalom tulajdonosát 1998. február 11-én este fél hat után lőtték le, amint a Mercedesében ült Budapesten a Margit körút 4. szám előtti autóforgalomban egy piros lámpánál. Gyilkosa egy Mitsubishiből szállt ki és nyitott tüzet a 43 éves férfira egy Agram 2000 típusú gépfegyverrel. A tizenegy golyóból négy talált, Fenyő János a helyszínen életét vesztette. Ez volt a magyar alvilág háborújának legnagyobb visszhangot kiváltó gyilkossága, az ügyben indított nyomozás azonban éveken át nem vezetett eredményre, így az aktát 2002. február 5-én lezárták, és csak 2005-ben nyitották meg újra Fenyő János pszichológusának, Perczel Tamásnak az egy évvel korábban videón rögzített vallomása alapján. Perczel Tamás a páciense ellenségei között említette Gyárfás Tamást. A gyilkosság végrehajtásával Jozef Rohácot csak hat évvel később, 2011-ben gyanúsították meg egy DNS-minta alapján, amelyet a merénylet helyszínén eldobott sapkán hagyott.

A gyilkosság miatt 2017-ben Jozef Roháčot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de ekkor még nem derült ki, ki volt a megbízó. Gyárfás Tamást ezzel 2018-ban gyanúsították meg, ellene és Portik Tamás ellen 2019-ben emeltek vádat.