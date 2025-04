85 ezres bírságot kapott, mert a március 25-i tüntetés után leült az úttestre

rendőrség;tüntetés;bírság;

2025-04-03 15:30:00 CEST

Elkezdhették kiküldeni a büntetéseket azoknak, akik a március 25-i, a gyülekezési törvény korlátozása miatti tüntetés után a rendőrök szerint szabálysértéseket követtek el - írja a 444.

Biacsics Renáta, egy Renyagyár néven alkotó pécsi művész a lapnak arról beszélt, hogy a tüntetés után, este 11 körül még egy nagyjából 100 fős csapattal megindultak a Kossuth térről a Jászai Mari tér felé. Kibáltak kicsit, aztán inkább leültek a földre. A rendőrök előbb felszólították őket, hogy tegyék szabaddá az utat, majd azokat, akik ezek után sem mentek fel a járdára, és ülve maradtak, kiemelték és igazoltatták. Ez nagyjából a csoport harmada volt, köztük Biacsics Renáta is.

„Úgy kezeltek, mint egy bűnözőt, miközben ha valaki gyorshajtást követ el, az veszélyesebb, mint a földön ülni éjszaka”

- mesélte a lapnak. A rendőrök már ott közölték vele, hogy szabálysértést követett el, ami azonban meglepte, az a kiszabott büntetés mértéke: 84 500 forintot kell fizetnie a kézbesített határozat szerint. Korábban hasonló ügye nem volt, ezért megkereste a TASZ-t, és ők is sokallták a bírság összegét.

Miként azt újabban ellenzéki politikusok is teszik, a művész a magyar polgárokhoz fordult, hogy segítsenek neki a büntetése kifizetésében. Egy órán belül sokan reagáltak a felhívására, ezen annyira elérzékenyült, hogy tervezi, kimegy más tüntetésekre is.

A rendőrség a tüntetés másnapján arról számolt be, hogy 289 embert igazoltattak, 18 embert közlekedési szabálysértésért feljelentettek, kettőt előállítottak igazolás megtagadása, egyet közlekedési szabálysértés tovább folytatása miatt. Most kedden 81 embert igazoltattak, kettőt gyülekezési joggal visszaélés, négyet pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt feljelentettek. 58 ember ellen indult eljárás közlekedési szabálysértésért, egy embert a helyszínen meg is bírságoltak. Kettőt garázdaság, egyet garázdaság és kábítószer birtoklása, egyet tiltott fürdőzés miatt jelentettek fel.