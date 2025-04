felfüggesztés;alaptörvény;magyar állampolgárság;jogfosztás;

2025-04-04 06:00:00 CEST

Nem érdemes finomkodni: a magyar állampolgárság felfüggesztéséről szóló, szerdán beadott fideszes törvényjavaslat egy ízig-vérig a totalitárius diktatúrákat idéző jogszabályt készít elő. A náci, fasiszta és kommunista rezsimek gyakorlatára hajaz ugyanis a tervezet, amely szerint – ha megfosztani nem is lehet, ahogy előzetesen ígérték, de – határozott időre felfüggeszthetik „azon személyek magyar állampolgárságát, akik más állam állampolgárságával is rendelkeznek, és magyar állampolgárságuk fennállása Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent”. A nemzetközileg is példátlan jogfosztásról maga a kormány, pontosabban egy rendeletben kijelölt minisztere dönt majd, de bárki „bejelentést tehet”, vagyis ötletet adhat. Akinek az állampolgárságát felfüggesztették, azt kiutasíthatják és ki is toloncolhatják az országból. Ad absurdum, a legközelebbi határátkelőhöz szállítják és kirakják. Ha szerencséje van, Ausztriába, ha nincs, akkor valamelyik afrikai országba tartó gépre kerül. Hál’ istennek az uniós joggal nem mert szembemenni bátor kormányunk, így csak az EU-tagokon (beleértve a tagjelölteket is), és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állampolgáraira vonatkozhat a „felfüggesztés”, de az amerikai, izraeli, vietnámi vagy éppen orosz állampolgársággal is rendelkező honfitársaink mind veszélybe kerültek.

A javaslatnak megágyazó Alaptörvény-módosítás (a tizenötödik) ugyan még szintén elfogadásra vár, de nem kétséges, hogy mindkettő megszerzi majd a kétharmados többséget. Ezután nyugodtan ki lehet majd mondani, hogy Orbánék döntik el, ki lehet a magyar nemzet tagja, végső soron, hogy ki a magyar. A javaslat szerint az állampolgárság felfüggesztését a Közlönyben is közhírré kell tenni. Pedig elég lenne egy csillagot rakatni az érintettek ruhájára.