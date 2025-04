A rendőrség lefoglalta Szabó Bálint trombitáját

rendőrség;hangszer;Szabó Bálint;

2025-04-03 19:43:00 CEST

Két dunai fürdőzés után ismét akcióba lendült.

Ismét rendőri intézkedés alá vonták a megmagyarázhatatlan tevékenységek sorát produkáló botrányhőst, Szabó Bálintot. Most lefoglalták a trombitáját is - számolt be róla a 24.hu.

A korábbi szegedi önkormányzati képviselőt csendháborítás miatt kapták el. Igazoltatása során kiderült, hogy körözik, mert nem fizette be egy korábbi pénzbírságát, amit a bíróság így elzárásra változtatott. A férfit az I. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, időközben azonban valaki befizette a bírságát, ezért szabadon távozhatott. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság csendháborítás miatt indított szabálysértési eljárást, a férfi trombitáját lefoglalták - tájékoztatott a hatóság.

Azt nem tudni, hogy Szabó mostani ténykedéséhez köze volt-e Benjamin Netanjahu budapesti látogatásának, mindenesetre legutóbb a Pride betiltása és a gyülekezési jog korlátozása elleni tüntetésen hívta fel magát a a figyelmet, ugyanis a demonstráció egy pillanatában úgy döntött, hogy átússza a Dunát, aminek az lett a vége, hogy újra kellett éleszteni. Másnap azonban már meg is jelent a Fővárosi Közgyűlés ülésén, azóta pedig még egyszer megmártózott a Dunában a keddi tüntetésen.

A politikus trombitájával sem először mutatkozott, általában kormánypárti politikusok beszédeit igyekszik megzavarni vele. Orbán Viktor március 15-i poloskázós beszéde alatt is játszani kezdett egy szálloda ablakából, de a március 25-i hídfoglalás alkalmával is a hangszerhez nyúlt.