Hadházy Ákos: Orbán arrogáns reakciója megmutatja, miért kell tiltakozni

Orbán Viktor;Hadházy Ákos;hídfoglalás;

2025-04-04 10:57:00 CEST

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, békésen, de elszántan szeretnék megmutatni, hogy nem hátrálnak.

Orbán arrogáns reakciója megmutatja, mennyire zavarják őket az eddigi tiltakozások – közölte egy péntek délelőtti Facebook-posztban Hadházy Ákos.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a miniszterelnök reggel az állami rádióban egyebek mellett arról beszélt, hogy a Fidesz benyújtott egy olyan törvénymódosítást, amely megpróbálja a nem tüntető, az adott demonstrációktól távol maradó emberek jogait is figyelembe venni. Fontos a gyülekezés szabadsága, hiszen az a jó, ha mindenki elmondhatja a véleményét – ha akarja, akár erőteljes formában is. „De az nem normális dolog, hogy közben emberek ezrei, vagy akár tízezrei rekednek bent egy budapesti dugóban, nem tudják élni az életüket, végezni a munkájukat azért, mert néhány száz ember úgy dönt, hogy ő hidat vagy hidakat zár le. Ezért ezt meg fogjuk akadályozni” – mondta a kormányfő.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: aki eddig nem értette teljesen, miért kell tiltakozni az úgynevezett „Pride-törvény” ellen, az most újabb érvet kapott: a szabályozást ugyanis nem a Pride ellehetetlenítésére, hanem a hatalomra veszélyes tüntetések megakadályozására hozták. Jelezte, hogy kedden, április 8-án 17 órakor ismét megtartják tiltakozásukat az Erzsébet hídon, amit egyelőre a hatóságok is kénytelenek voltak engedélyezni. A pontos programot később teszik közzé, mivel „a rendőrség – szokás szerint – próbál keresztbe tenni terveinknek”.

Közölte azt is, hogy igazán akkor tudják emelni a tétet, ha jövő kedden a legutóbbinál is többen lesznek a hídon. „A feladat világos: csak annyi a dolgunk, hogy ne hagyjuk abba, amíg a kormány vissza nem vonja a technofasiszta »Pride-törvényt«! Sajnos újabb elérendő cél is van, hiszen az események felgyorsultak. Már a »parlament« előtt van az újabb törvénytervezet, amellyel a hatalom egyszerűen kiutasíthatná az országból a neki nem tetsző magyar állampolgárokat, a gyülekezési törvény további korlátozása pedig készül. Ehhez az kell, hogy kedden újra eljöjjön, aki a múltkor is kint volt, és hozzon magával még néhány embert! Nem a lezárt hidak száma a fontos, hanem hogy mennyien veszünk részt benne. Békésen, de elszántan mutassuk meg, hogy nem hátrálunk!” – zárta sorait Hadházy Ákos.