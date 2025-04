Nemény András: A pártpolitikát azoknak kell csinálnia, akik hisznek benne, én már régóta éreztem, elég volt

MSZP;interjú;Szombathely;Nemény András;

2025-04-04 10:20:00 CEST

Nem az MSZP volt a prioritás – jelentette ki a Népszavának Nemény András. Szombathely polgármestere és a többi városvezető egyszerre lépett ki eddigi pártjából.

Miért döntöttek a kilépés mellett?

A valósághoz igazítottuk a projektet: hat éve, a 2019-es önkormányzati választások óta nem pártszínekben, hanem az Éljen Szombathely! Egyesület keretein belül politizáltunk, politizálunk.

Ebből a szempontból meghozhatták volna a döntést a tavalyi választások után is, mégis vártak vele háromnegyed évet. Ráadásul éppen három nappal Magyar Péter szombathelyi nagygyűlése után jelentették be.

Most volt itt az ideje, hogy lépjünk.

Az pedig csak véletlen, hogy időben ilyen közel a Tisza-gyűléshez, hiszen a döntés, mint már említettem, korábban megszületett, az adminisztratív részét jóval előtte elindította mindenki. Ráadásul csak a múlt héten tudtuk meg, hogy Magyar Péterék Szombathelyre jönnek: köztudott, elég ad hoc jelleggel derül ki, éppen hova mennek.

Találkoztak amúgy?

Sem most, sem korábban.

Gondolom, a pártvezetés felé megindokolták a lépésüket.

Jellemzően személyes okok kerültek szóba.

És az Ön esetében?

Nekem egyszerűen nem az MSZP volt a prioritás.

Mit szólt ehhez a pártvezetés? Hiszen a megmaradt kevés, sikeres, „látható” szocialista politikusok egyike volt.

Már korábban, hónapokkal ezelőtt szóltam, hogy ki fogok lépni, levelet írtam, melyben megköszöntem mindent, s azt is jeleztem, az együttműködés megmaradhat, ha szakpolitikai kérdésekben igény lesz rá, segítek. A helyi tagságot is tájékoztattam, amely egyetértett a döntésemmel. Az elmúlt években látták, megtapasztalták és értették, hogy az Éljen Szombathely! a megfelelő, valódi platform.

Az MSZP-vezetést ez kevéssé vigasztalhatta.

Biztos nem örültek. Azt mondták, szeretnének elbeszélgetni az okokról.

Azt hihetik, s mások is, hogy elhagyta, elhagyták a süllyedő hajót.

Tényleg régóta nem vettem részt a pártpolitikában. Azt azoknak kell csinálnia, akik hisznek benne, én már régóta éreztem, elég volt.

Helyben sem támadták ezzel? A Fidesznek magas labda lehet.

Sokan azt sem tudták Szombathelyen, hogy MSZP-tag voltam. A Fidesz pedig a városban teljesen amortizálta magát, ráadásul érthetetlen lenne „túlélésre játszásról” beszélni, hiszen úgy is totális győzelmet arattunk 2024-ben (minden egyéni körzetben az ellenzéki Éljen Szombathely! jelöltje győzött – a szerk.), hogy akkor még pártokhoz is kötődtünk, ami szerintem nem feltétlenül jelentett előnyt. Mostantól ezzel már nem kell foglalkoznunk. De nem is vittük bele a mindennapokba a pártpolitikát, mert nem lehet várospolitikát csinálni pártelvek mentén. Persze az ember identitása megmarad, vagyis, ahogy eddig, a jövőben is szociáldemokrata és a jelen helyzetből nézve ellenzéki maradok.

Ez a jövő útja? Lesznek követői más településeken?

Azokat a megyei jogú városokat, ahol ellenzéki a vezetés, már most is független polgármesterek irányítják. A mai világban előny, ha nem kötődik az ember egyik párthoz sem, a hatalom is kompromisszumkészebb, ha nem sejt pártpolitikát az egyes kérések, kérdések mögött. Vélhetően mostantól nekünk is könnyebb lesz kommunikálnunk a kormánnyal, az illetékes minisztériumokkal, hivatalokkal. Persze eddig is azt néztük, mi a jó a városnak, nem pedig, mi a jó az egyes pártoknak.

Ha jövőre esetleg kormányváltás lesz, ez a Tiszával is működhet?

Rajtuk múlik majd, mi abban hiszünk, hogy a helyi ügyekről helyben kell dönteni, s az országos önkormányzati ügyekben is ugyanazt képviseljük majd, mint eddig, együttműködve más, független-ellenzéki vezetésű városokkal.

Elképzelhető, hogy kialakul ebből egy látható, kifejezetten ellenzéki városszövetség?

Eddig is sokat egyeztettünk, gondolkodtunk együtt, sok esetben együtt is léptünk fel, de hogy lesz-e valamilyen hivatalos szervezet, nem tudom.