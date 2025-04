Orosz drónok öltek meg négy embert Harkivban

Ukrajna;tömeggyilkosság;Harkiv;dróntámadás;orosz megszállás;

2025-04-04 11:08:00 CEST

Folyamatosan támadják a várost.

Oroszország péntek hajnalban újabb dróntámadás-sorozatot indított Ukrajna ellen, amelynek következtében négy ember életét vesztette, és harmincöten megsérültek Harkivban – közölték a helyi hatóságok a Reuters szerint.

Ez már a negyedik hasonló támadás volt a héten a város ellen: a drónok lakóövezeteket értek, többemeletes épületekben okozva károkat, és számos tüzet okoztak. Mentőcsapatok egész éjszaka átkutatták a romokat túlélőket keresve. Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov a Telegramon közölte, hogy reggelre újabb áldozat holttestét emelték ki, így már négy halottról tudni. A sebesültek száma 35 fő, köztük három gyermek is megsérült a támadásban – erősítette meg az Ügyészségi Főhivatal, amely jelenleg az áldozatok azonosításán dolgozik.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán országszerte 78 orosz drónt indítottak, ezek közül 42-t sikerült lelőniük, további 22-t pedig elektronikai eszközökkel eltérítettek vagy megtévesztettek. Harkivot az elmúlt napokban szinte minden éjjel támadás érte, amely nemcsak lakóépületekben, hanem ipari létesítményekben és az infrastruktúrában is súlyos károkat okozott. A város a 2022-es orosz invázió kezdete óta áll ellen az orosz erők nyomásának, és a harcok kelet-ukrajnai áthelyeződése óta Harkiv állandó célponttá vált.

Az orosz dróntámadások nemcsak Harkivot, hanem más régiókat is sújtottak. Dnyipropetrovszk megyében három ember sérült meg, több közigazgatási épület, lakóház és egy infrastrukturális létesítmény is károkat szenvedett. A helyi hatóságok közlése szerint itt 13 drónt semmisítettek meg. A Kijevi régióban két ember sérült meg, míg Zaporizzsjában legalább hét drón csapódott be különböző célpontokba, melynek következtében egy ember megsérült a támadások következtében.