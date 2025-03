Franciaország újabb 2 milliárd eurós katonai segélyt ad Ukrajnának

Franciaország;Ukrajna;katonai segély;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-03-26 20:50:00 CET

Franciaország újabb 2 milliárd eurós extra katonai segélyt nyújt Ukrajnának – közölte szerdán Emmanuel Macron francia elnök ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatóján Párizsban.

Macron hozzátette, hogy páncéltörő rakéták, föld-levegő rakéták és drónok is részei a Kijevnek nyújtandó új katonai felszerelési támogatásnak. A Reuters szerint a francia elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy újraértelmezi és átírja a közelmúltban kötött korlátozott tűzszüneti megállapodásokat.

„Ukrajna feltételek nélkül beleegyezett a tűzszünetbe. Ugyanezt az elkötelezettséget várjuk Oroszországtól is. (...) Oroszország távol áll attól, hogy bebizonyítsa, békét akar, továbbra is minden nap intenzíven csapást mér Ukrajna területére”

– mondta Macron, hozzátéve, hogy még túl korai lenne feloldani az oroszellenes európai szankciókat.

A Kyiv Independent tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij szerdán érkezett a francia fővárosba, hogy Emmanuel Macronnal tárgyaljon az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról a „tettrekészek koalíciójának” csütörtöki csúcstalálkozója előtt, amelyen mások Németország, Lengyelország és Nagy-Britannia is képviselteti magát.

A „tettrekészek koalíciója” (eredeti angol nevén: coalition of the willing) 2025 márciusában alakult, és olyan nyugati országokat gyűjt egybe (nagyobbrészt az Európai Unió tagjait), amelyek saját bevallásuk szerint képesek és készen is állnak támogatni, segíteni Ukrajnát az agresszor Oroszország elleni védekező háborújában. A koalíció az amerikai-orosz béketervezet mellett egy brit-francia-ukrán szövetség alapjain kínálna valós alternatívát arra, hogy minél hamarabb véget érjen a háború Ukrajnában, és az ukrán fél lehetőség szerint jobban jöjjön ki ebből, mint ha az amerikai béketervet fogadná el.