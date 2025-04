Kövér László reméli, hogy a füstgyertyázó momentumosok hamar rájönnek, kár volt a tűzzel játszani

Országgyűlés;Kövér László;Momentum Mozgalom;

2025-04-04 13:02:00 CEST

Állsápontja szerint súlyos bűncselekményt követtek el, ezért is tett feljelentést.

„Az, hogy a politikában a fizikai fenyegetésig eldurvuló hangnem nem magyar jelenség, hanem egy baloldalinak és liberálisnak álcázott neototalitárius pénzhatalmi hálózat nemzetközi felforgató hadjáratának kísérője, éppenséggel nem nyugtat meg” – jelentette ki az Országgyűlés fideszes elnöke a Mandinernek adott nyilatkozatában.

Kövér László szerint az igazi veszély abban rejlik, hogy a szabadság jegyében támad minden tekintélyre és normára, márpedig ezek nélkül demokrácia sem létezhet, csak anarchia és káosz. Talán nem véletlen, hogy ezekről az elkényeztetett, unatkozó, ámde szerény képességű momentumos alakocskákról sokaknak a Szamuely-féle Lenin-fiúk jutnak az eszébe – fűzte hozzá, utalva a Momentum Mozgalom parlamenti, füstgyertyás akciójára.

1912-ben egy liberális képviselő rálőtt Tisza István házelnökre. A golyó által a tömör fában okozott tenyérnyi törés azóta is mementóként hirdeti, hogy mindig is voltak, akik erőszakkal próbálták kipótolni szellemi kapacitásukban – s ezzel összefüggésben választói támogatottságukban – mutatkozó hátrányukat. Ma sincs ez másként – vélekedett. Arra a kérdésre, hogy számít-e hasonló akciókra, azt felelte, mondhatná, hogy erre sem számított, ám akkor nem lenne teljesen őszinte. A korábbi rendbontások és az egyre arcátlanabb külső beavatkozási kísérletek fényében nem annyira váratlan, ami történt. Meglepőnek legfeljebb azt a cinizmust és érzéketlenséget tekinthetnénk, amellyel mások, így ellenzéki képviselőtársaik egészségét és épségét is kockára tették – fejtegette.

A házelnök reményét fejezte ki, hogy a momentumosok hamarosan rájönnek, kár volt a szó szoros és átvitt értelmében is a tűzzel játszani, hiszen amit tettek, az nem csupán rossz vicc, hanem súlyos bűncselekmény is – ezért is tett büntetőfeljelentést a Legfőbb Ügyészségen.

Egyben jelezte, hogy a legközelebbi házbizottsági ülésen szeretné megvitatni a történteket a frakciók képviselőivel, és ennek eredményét figyelembe véve tesz majd esetlegesen javaslatot a képviselők biztonságának védelmét érintő szabályok módosítására.

„Az igazi megoldást azonban nem a házszabály esetleges módosítása jelentheti, hanem az, ha a választók 2026-ban nem támogatnak olyan pártokat és képviselőjelölteket, amelyek és akik nem képesek és nem hajlandók a demokrácia játékszabályainak betartására” – mondta Kövér László.