Másfél nap alatt összegyűlt a pénz Hadházy Ákos büntetésére a parlamenti füstgyertyázásért

Parlament;büntetés;Hadházy Ákos;

2025-03-23 09:43:00 CET

Az önök segítségével ismét sikerült elrontani Kövér László elvtárs perverz örömét - írta Hadházy Ákos a Facebookon, bejelentve, hogy követői másfél nap alatt összegyűlt a parlamenti füstgyertyázásért kapott 12 millió forintos büntetését.

„Nem tudom elmondani, mekkora erőt ad, hogy néhány nappal az előző hétmillió forint után sok-sok kisadományból másfél nap alatt összejött a házmester által kiszabott újabb, még brutálisabb büntetés összege. Ezt tényleg alig mertem remélni, megvallom, el is érzékenyültem, amit csak fokozott az utalások mellé írt rengeteg biztató üzenet” - írta a politikus.

Hadházy Ákos megjegyezte, hogy az esetleges újabb büntetéseket Kövér már lassan nem is tudná miből levonni, mert tíz havi tiszteletdíját vonta le és a ciklusból már csak 13 hónap van hátra. Ennek ellenére ő a továbbiakban biztosan nem fog füstgyertyát gyújtani a parlamentben. Közlése szerint egyrészt azért, mert a mostani akciójukkal egy korszakhatárt kívántak jelezni, amikor is a gyülekezési törvény korlátozásával megnyílt az út egy valódi diktatúra felé. Másrészt azért nem, mert nem hiszi, hogy ennél élesebb tiltakozásra lenne lehetőség, miközben a mostaninál durvább törvények is fognak jönni. Az egyetlen érdemi tiltakozási lehetőség az lenne szerinte, ha az ellenzéki politikusok végre tényleg kivonulnának a parlamentből. Harmadrészt pedig a füstgyertyák sem tudták még pár percre sem megakadályozni a gyülekezési törvény korlátozásának elfogadását. Igaz, nem is reménykedtek ebben, csak jelzést akartak küldeni.

A független országgyűlési képviselő ezt követően mindenkit tüntetésre hívott kedden délután 5 órára a Ferenciek terére.