Olyan kevés ember van az egyik magyarországi rendőrkapitányságon, hogy nem tudnak kiadni éjszakás szolgálatot

rendőrség;létszámhiány;

2025-04-04 17:19:00 CEST

A Zsaruellátó Facebook-oldalon jelent meg a bejegyzés, amely szerint éjszakánként egy-egy rendőr tud szolgálatot teljesíteni. Néha kapnak polgárőri segítséget, de csak akkor, ha a polgárőr éppen ráér.

„Konkrétan a kapitányság, ahol dolgozom, nem tudjuk kiadni az éjszakás szolgálatot, mert elfogytunk” – olvasható a Zsaruellátó nevű Facebook-oldal egyik pénteki bejegyzésében.

A rendőrkapitányságról van szó, nem világos, de a szolgálatot teljesítő rendőr szerint az éjszakai szolgálatra egy járőr jut egy polgárőrrel – utóbbival is csak akkor, ha szabadidejében ráér. „Ez a kapitányság területe, az őrs, ami hozzánk tartozik, ott már nincs is éjszakás szolgálat. Maradék közterületi állományunk is rövid időn belül lépni fog a rendőrségtől” – zárul a rövid, ám annál lehangolóbb bejegyzés.

A poszttal kapcsolatban kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK), amennyiben válasz érkezik, cikkünket frissítjük.

Tavaly novemberben mi is beszámoltunk arról, hogy bár a rendőrség hivatalos álláspontja szerint a rendőri állomány telítettsége 91,3 százalékos – vagyis négy-ötezer fős létszámhiány van –, a rendőrségi források szerint a helyzet ennél sokkal rosszabb, ötezer főnél is nagyobb lehet a hiány.