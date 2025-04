Hadházy Ákos bevallotta, hogy tévedett, nem 30, hanem 120 millió forintba kerül Rogán Antal feleségének a táskája

luxus;Rogán Antal;feleség;táska;Hadházy Ákos;

2025-04-05 10:59:00 CEST

„Egy táska annyiért, amennyiért egy átlagbért kereső magyar ember 20 évet dolgozik” – kommentálta a tévedést független országgyűlési képviselő.

„Bevallom, tévedtem: Rogán Barbara gyémántokkal kirakott krokodilbőr táskája nem 30 millióba, hanem 120 millióba kerül” – írja Hadházy Ákos szombat reggeli Facebook-posztjában.

Az ügy előzménye, hogy a független országgyűlési képviselő hétfőn közzétett egy bejegyzést, amelyben Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feleségének luxuskiegészítőit mutatta be. „Az összes fotó közül talán az egyik táska durva. Ez egy Hermés táska ami krokodil bőrből van és gyémántok vannak rajta” – közölte.

Hadházy Ákos most friss bejegyzésében arról számol be, hogy a táska valódi árára egy influenszer hívta fel a figyelmét a TiKTokon. A belinkelt videóban egyébként az szerepel, hogy a szóban forgó táska körülbelül 112 millió forintba kerül. Erről tanúskodik az a fotó is, amit a politikus osztott meg a Hermés Kelly II mini nevű modellről, amely mellett egy 279 ezer eurós árcédula szerepel. „Egy táska annyiért, amennyiért egy átlagbért kereső magyar ember 20 évet dolgozik” – fűzte hozzá posztjában a képviselő.

Rogán Antal a hétfői poszt után egyébként válaszolt Hadházy Ákosnak. A miniszter azt hangsúlyozta, tudja, hogy az ellenzéki politikust mindez nem érdekli, de felesége két hónapja szülte meg közös kislányukat. „Alig ért véget a gyermekágyi időszak: én a munkámmal, a feleségem pedig csak a kislányunkkal foglalkozik. Nagy bátorság egy kismamát ócsárolni! Mi lesz a következő: babakocsik és babaruhák?” – tette fel a kérdést a tárcavezető.