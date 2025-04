Hadházy Ákos: Az NNGYK szerint Papcsák Ferenc cégének nem volt engedélye egészségügyi szolgáltatás végzésére

feljelentés;Papcsák Ferenc;Hadházy Ákos;Uzsoki Utcai Kórház;engedély nélkül;VIP-egészségügy;NNGYK;

2025-04-06 09:00:00 CEST

Az Uzsoki Utcai Kórház VIP-osztályán gazdagodó volt fideszes képviselő szép csendben túladott a cégén, az ügyet leleplező ellenzéki politikus újabb feljelentést tesz.

Semmilyen működési engedélye nem volt Papcsák Ferenc cégének (Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.) egészségügyi szolgáltatás végzésére, még személyes közreműködőként sem – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK) Hadházy Ákos független parlamenti képviselő megkeresésére adott írásos válaszból. Az ellenzéki politikus vasárnap reggel tette közzé Facebook-oldalán az Uzsoki Utcai Kórház VIP-osztályára bejutást jó pénzért intéző egykori fideszes elszámoltatási biztos, volt zuglói polgármester ügyének legújabb fejleményeit.

Hadházy Ákos szerint a Müller Cecília vezette NNGYK válasza nagyon súlyos megállapításokat tett, ezért újabb feljelentést tesz az ügyben. Amint arról lapunk is beszámolt, az országgyűlési képviselő még januárban írt arról, hogy ha valaki nem szeretne tíz órán át várni az Uzsoki Utcai Kórház sürgősségi osztályán a vizsgálatra, vagy éveket várni egy térdműtétre, akkor bejelentkezhet a VIP-osztályra.

– Aki fizet, akkor nem kell éveket várnia, hanem hetek alatt sorra kerülhet, a sürgősségin is azonnal megvizsgálják – már amennyiben az illetőnek van elegendő pénze – írta akkor, hozzátéve, az említett cégen keresztül lehet bejelentkezni, s a számlát is ott állítják ki. Végső soron Papcsák Ferenc fog keresni irgalmatlan sok pénzt azon, hogy a magyar közegészségügy összeomlott. Az ügyben már akkor nyomozás indult, most Hadházy szimpla csalásnak nevezte a történteket, egyben pontosította saját magát, hogy ma már nem VIP-osztálynak, hanem Térítéses Betegellátó Osztálynak hívják a fizetős részleget.

Ugyancsak jelentős változás, ahogy Hadházy Ákos írta, hogy időközben a volt fideszes képviselő szép csendben eladta a céget és angolosan távozott. Ugyan azt még nem tudni, hogy Papcsák Ferenc mennyit kaszált a bizniszen, Hadházy Ákos szerint tény, hogy a volt cége sok százmilliós bevételeket produkált, 2023-ban csaknem 20 millió forintos nyereséget jelentett. Hozzátette, az is kérdéses még, hogy „a szerencsétlen betegektől beszedett milliókból mennyit adott tovább a kórháznak Papcsák”. A kórház ugyanis megtagadta az ezirányú közérdekű adatkérése teljesítését, ami miatt a Transparency International jogászainak segítségével beperelte az egészségügyi intézményt.