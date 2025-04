„Igencsak késői reagálás” – A tét most már a magyar állatállomány megvédése

Nagy István;száj- és körömfájás;

2025-04-06 18:05:00 CEST

A pénteken felállt operatív törzs, amely számos területen azonnal szigorításokat vezetett be. Akad szakember, aki szerint ezeket azért hamarabb kellett volna megtenni.

Számos döntést hozott a Magyarországon március elején 50 év után újra megjelenő száj- és körömfájás miatt a pénteken életre hívott és szombaton ülésező operatív törzs – jelentette be hétvégi tájékoztatóján Nagy István, agrárminiszter. A szervezet határozata értelmében, miután minden hazai megbetegedést Győr-Moson-Sopronban regisztrálták, a vármegyébe megtiltották az állat beszállítást. A kivitelnek is rendkívül szigorú szabályokat szabtak, csak és kizárólag a kijelölt vágóhelyre mehet az állat, máshol még a megállás is tilos. Ezen felül minden telephez „saját” állatorvost jelöltek ki, aki más állományt nem látogathat. Mindez azt szolgálja, hogy ne lehessen egyik telepről a másikra vinni a betegséget. Az operatív törzs döntése értelmében a vármegyében az összes gazdaságot a rendőrség őriz, ezekről a helyekről ugyanis a ki-, és bejárást a lehető legszigorúbban akarják ellenőrizni. Mindezek fényében az már egyáltalán nem mondható meglepőnek, hogy az összes állatkiállítást megtiltották és elrendelték az állatkert bezárását, bár erről már korábban a főállatorvos is döntött.

A miniszter Facebook oldalán az intézkedések alatt egy kommentelő felvette, hogy mi lesz a tejszállító kamionokkal, mert azok is hordozhatják a vírust. Erre a miniszter reagált, s annyit írt, hogy „tejes fertőtlenítés”, ez minden bizonnyal annyit jelent, hogy azokat, a telepek elhagyása és megérkezése előtt fertőtlenítik. A miniszter egyébként vasárnap a Kossuth Rádióban adott nyilatkozatában drámai szavakat használt, amikor jelezte: „Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni”. Ezzel kapcsolatban - már vasárnap délután Győr-Moson-Sopronban sajtótájékoztatón - megjegyezte, hogy a vadállományt is ellenőrzik. Hivatásos vadászokat teszt jelleggel vadkilövésre kértek meg, a kitöréshez közel is, de az ország más területein is. Az eddigi 176 ellenőrzésből azonban egy sem lett pozitív. Az exporttal kapcsolatban vasárnap azt is megjegyezte, hogy a bárány kivitel immár megindult - természetesen Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével. Ez a húsvét előtt nagyon fontos, hiszen az export jelentős részben - elsősorban Olaszországba - ezekben a napokban a legintenzívebb az évben.

A hétvége folyamán akadt egy, a gazdák számára kifejezetten fontos bejelentése is az agrártárca vezetőjének. Jelezte ugyanis, hogy a kormány az állattartók számára jövő év április végéig hitelmoratóriumot vezet be, amellyel a védekezéshez kívánnak hozzájárulni. Emellett korábban beszélt arról, amit a Kossuth rádióban megismételte, hogy az érintett telepek alkalmazottainak a bérgarancia alapból részesülhetnek a veszteségeik mérséklése érdekében. Ezen túl azt is hozzátette, hogy "teljes kártalanítás van érvényben" - azaz például az állatok értékét is megtérítik -, ami azért van így, hogy ne legyen eltitkolás, mert az visszaveti a védekezés hatékonyságát, s az senkinek sem érdeke.

Bár Nagy István a törzs első ülése után szinte győzelemként jelentette be, hogy nincs újabb megbetegedés a hét közepi újabb, immár negyedik magyarországi esetet követően. Azt azért meg kell jegyezni: a hazai kitörések között volt, hogy csaknem két hét telt el, vagyis örömre egyelőre nem sok ok van. Ráadásul a kormány az operatív törzset és a szigorú intézkedéseket szűk egy hónappal az első és egyébként jogosan drámainak minősített kisbajcsi megbetegedés után hívta össze, amit lapunknak vasárnap, neve mellőzését kérő agrárpiaci szakember igencsak késői reagálásnak minősített.

A négy magyarországi telep érintettsége mellett az is erősen szükségessé tette az operatív törzs felállítását, hogy a hétvégén Szlovákiában újabb száj- és körömfájás esetet igazoltak. Ez immár a hatodik volt a szomszédos országban, amelyek többsége közvetlenül a magyar határ közelében van. Most egy csallóközi gazdaságában mutatták ki a fertőzöttség jelenlétét, amit később hivatalosan is megerősítettek. A helyi hatóságok a szigorú intézkedések között lezárták a kevésbé forgalmas határátkelőket és fokozott ellenőrzéseket és vizsgálatokat végeznek a gazdaságoknál és az állítok mozgatásánál. A ragadós száj- és körömfájás-megbetegedés miatt egyébként az M1-es autópálya több fel- és lehajtóján állított fel fertőtlenítőpontokat a magyar rendőrség is, míg az utazók Hegyeshalomnál és Rajkánál is torlódásra kell számítsanak a járművek fertőtlenítése miatt.