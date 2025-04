Megjelennek Bruce Springsteen „elveszett” albumai

Bruce Springsteen;zene;

2025-04-07 07:38:00 CEST

Valóban voltak elveszett dalai: a kollekció 83 számot fog tartalmazni, amelyek közül 74 még sosem jelent meg.

Bruce Springsteen rajongóinak körében nyílt titoknak számított, hogy az amerikai szupersztár – különösen az 1990-es években – több olyan lemezt is rögzített, amely végül sosem jelent meg. A mitikus gyűjtemény Tracks II néven volt ismert – és többé már nem a legendák világában létezik. A tervek szerint ugyanis június 27-én jelenik meg a Boss – avagy a Főnök – hét, eddig kiadatlan albuma, mégpedig Tracks II: The Lost Albums címmel a Sony Music lemezcég gondozásában. A kollekció 83 dalt fog tartalmazni, amelyek közül 74 még sosem jelent meg, a felvételek 1983 és 2018 között készültek. „Mindegyik nagylemez kész album – némelyikük még a keverési munkálatokhoz is közel állt –, de sosem jelent meg. Az elmúlt néhány évben sokszor meghallgattam ezeket a dalokat, vagy játszottam közeli barátaimnak” – magyarázta Springsteen, aki az egyik promóciós videóban úgy fogalmazott: a lemezeket a világjárvány idején vette elő a páncélszekrényből, hogy azokat kifényesítse, és történetet kerítsen a kilencvenes évek elveszett dalaihoz. A box set előzetesként egyébként a múlt hét végén tették közzé a Rain in the River című rockhimnuszt a YouTub-on.

Springsteen az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb zenésze, olyan számokkal írta be magát a könnyűzene történetébe, mint a Dancing in the Dark vagy a Born to Run. A lemezcég közlése szerint az albumok a különféle zenei stílusok széles skáláját fedik le. A felvételek tartalmazzák az LA Garage Sessions ’83, illetve a Born in the U.S.A. albumok korai stúdióverzióit, a Streets of Philadelphia Sessions elektronikus kísérleteken alapuló változatát, míg a Somewhere North of Nashville hangzása a country irányába tendál. A gyűjtemény más albumai – ilyen a Faithless – olyan projektekből származnak, amelyek sosem jutottak túl a tervezési szakaszon. Például olyan filmekhez készült dalokat tartalmaznak, amelyek végül nem készültek el.